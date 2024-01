Darren Waller, do Giants, deixa o futebol de lado e anuncia novo álbum musical

O tight end de destaque do New York Giants, Darren Waller, mostra sua versatilidade além do campo de jogo. Ele foi adquirido na temporada passada em uma negociação com o Las Vegas Raiders, que envolveu duas escolhas no draft.

Waller surpreendeu seus seguidores postando um trecho do que parece ser seu próximo single no Instagram e revelou que ele está trabalhando em um novo álbum.

Este talentoso jogador da NFL também explorou sua paixão pela música em seu canal no YouTube, que já tem mais de 11 videoclipes. O conteúdo inclui gravações de três anos atrás, com o vídeo mais popular com mais de 812.000 visualizações nos últimos sete meses.

Apesar de sua habilidade, a temporada passada foi interrompida por uma lesão no tendão da coxa durante o jogo da semana 8 contra o New York Jets.Ele fechou a temporada com 52 recepções, 552 jardas e um touchdown em 12 jogos.

Com contrato até 2026, Darren Waller espera-se que retorne como o principal tight end dos Giants, estabelecendo-se como uma ameaça importante no jogo de passes do time.