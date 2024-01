Darren Waller responde aos rumores de divisão de Kelsey Plum depois que o vídeo gerou temores de divórcio

Gigantes de Nova York estrela Darren Waller agiu para acalmar os temores de que ele e sua esposa estivessem pedindo o divórcio depois que seu vídeo se tornou viral nas redes sociais.

O tight end se casou com estrela da WNBA Kelsey Ameixaque atua como armador do Las Vegas Aces, em 2023, em cerimônia íntima diante de amigos e familiares.

Mas os fãs ficaram preocupados com o estado de seu relacionamento depois Waller postou um vídeo no TikTok, espalhando rumores de que o casamento deles estava em ruínas.

O jovem de 31 anos enviou um vídeo de si mesmo dançando um remix de uma música de término de namoro com a legenda: “Fiquem fortes, reis!!! #fyp #explore #men #heartbroken #music #vibes.”

A letra inclui versos como: “Você perdeu um homem muito bom. Pense bem, baby”, e ele até legendou um clipe com “quando sua garota está prestes a deixar você”.

Naturalmente, os fãs inundaram a seção de comentários perguntando desesperadamente se ele estava terminando com Plum ou se o casal já havia seguido caminhos separados. Mas, no fim das contas, Waller estava brincando e o conteúdo do clipe não era para ser sério.

Segundo o TMZ Sports, a estrela da NFL esclareceu que estava tudo bem com o casamento. O nativo de Maryland explicou que estava se divertindo com o sample da música ‘Think It Over’ do The Delfonics e ficou surpreso com a reação de seus fãs equivocados.

Tudo o que sabemos sobre Darren Waller e Kelsey Plum

A dupla teria começado a namorar em 2022 e rapidamente ficou noivo depois. Waller e ameixa se casou poucos dias antes de ser negociado com o Giants, saindo do Las Vegas Raiders em março de 2023.

O casal se casou em uma cerimônia privada porque queriam manter o evento em segredo, mas o técnico dos Raiders Josh McDaniels deixaram escapar suas núpcias em uma entrevista e o segredo foi revelado.

WallerA troca repentina de Bradley – que aconteceu dias depois de ele retornar de sua lua de mel – pegou o tight end “desprevenido” e admitiu que a natureza de longa distância de praticar esportes em diferentes estados era um desafio para eles.

“Não é ideal ter a pessoa que você mais ama não diariamente, mas nós fazemos isso funcionar”, Waller disse à revista People.