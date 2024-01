Davante Adams é muito claro sobre quem ele quer como Raiders HC – Onde ele deixa Antonio Pierce?

EUno despertar do Las Vegas Raiders’ temporada ficando aquém das expectativas dos playoffs, wide receiver estrela Davante Adams está ganhando destaque, não apenas como craque em campo, mas como torcedor no vestiário. Adams está fazendo um forte esforço para ser técnico interino Antonio Pierce para garantir a posição permanente de treinador principal.

perfurarque se juntou ao Invasores em 2022 como técnico de linebackers, assumiu a função de técnico interino durante a última parte da temporada.

Apesar da equipe ter perdido gols na pós-temporada perfurar orquestrou um renascimento no final da temporada, conquistando admiração e apoio dos jogadores, incluindo Adams.

O Estado de Fresno produto expressou seu endosso para perfurarenfatizando o impacto positivo que teve na equipe: “Ele é o meu voto. Tenho falado abertamente sobre isso, e é basicamente assim que todo o vestiário se sente, e por um bom motivo. Ele entrou e fez um ótimo trabalho.”

Antonio Pierce personifica o espírito dos Raiders

perfurarex-linebacker do Gigantes de Nova Yorkaposentou-se do NFL em 2009. Sua formação única e estilo de treinador parecem ter ressoado entre os jogadores, criando um forte argumento para que ele seja considerado o principal candidato ao cargo de treinador principal.

Adams destacado Pierce encarnação do Corsário mentalidade, afirmando, “Ele personifica o que significa ser um Raider. Essa mentalidade, esse estilo, todas as coisas que ele endossa são as coisas em que acredito.”

Ele continuou a nos conquistar. Não é apenas confortável, acho que ter AP aqui seria bom para esta organização. Davante Adams.

Mark Davis pode tomar a decisão certa?

O Invasores A decisão na frente de coaching deverá ser desafiadora, dado Pierce sucesso desde que assumiu o cargo de técnico interino.

Com a chance de terminar a temporada com um recorde de vitórias Pierce a habilidade de treinador impressionou jogadores e fãs. Agora a bola está no Invasores proprietário Marcos Davis’ mãos, mas nem todos confiam que ele pode tomar a decisão certa.

O Invasores concluirão sua campanha de 2023-24 contra o Denver Broncose o destino do cargo de treinador principal continua sendo um tema de especulação e expectativa entre os Nação Invasora.