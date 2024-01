Dave Chappelle critica Katt Williams por perseguir comediantes negros

Dave Chappelle está respondendo a Kat Williams ‘entrevista viral do Club Shay Shay … e ele está chateado com quem KW foi e atirou.

O polêmico ator/comediante fez um stand-up set no San Jose Improv na noite de sexta-feira, onde compartilhou sua decepção com Katt – particularmente indignado porque seu colega comediante foi atrás exclusivamente Comediantes negros.

“Ele apenas manos Ethered. Ele não disse nada sobre nenhum desses garotos brancos. …Que parte do jogo estraga o jornal de outro negro?” pic.twitter.com/6DqrYE5ITM

Quanto a SH, Dave disse que não deveria atrair nenhuma ira porque está fora do jogo stand-up neste momento – concentrando-se mais em apresentar programas de TV como “Family Feud” e “Judge Steve Harvey”.

Chappelle também acrescentou sua representação de Katt – cheio de palavrões e uma voz estridente – antes de apontar que KW nunca lidou com nada do que fez … em vez disso, optou por se concentrar no que os outros comediantes fizeram uns aos outros.