EUem seu sétimo Netflix stand-up especial, “O sonhador,” o peso pesado da comédia Dave Chappelle sobe ao palco no histórico Teatro Lincoln em Washington, DC, refletindo sobre sua jornada desde a distribuição de ingressos até se tornar um dos comediantes stand-up mais renomados do mundo.

Abrindo com um Thoreau citação sobre sucesso, Chappelle’s entrada cinematográfica em preto e branco, definida como Radiohead“Sonhando acordado,” reflete a intensidade de um campeão entrando no ringue. A nostalgia do local rapidamente se transforma em uma história comovente de seu falecido pai perdendo a oportunidade de testemunhar seu especial inicial.

Chappelle em seguida, compartilha uma lembrança humorística envolvendo o falecido Norma Macdonald e um encontro surreal com Jim Carrey no conjunto de “Homem na Lua.” O ícone da comédia tinha o personagem Andy Kaufmanprincipal Chappelle lamentar, “É assim que as pessoas trans me fazem sentir.”

As novas e velhas obsessões de Chapelle

Com um sorriso de orelha a orelha, ele declara seu afastamento relacionado a trans humor. “Não estou falando nada sobre pessoas trans. Talvez três ou quatro vezes esta noite, mas é isso. Estou cansado de falar sobre elas.”

Chappelle afirma enfaticamente sua autonomia, exclamando, “Eu não preciso de você. Eu tenho um ângulo totalmente novo. Vocês nunca verão essa merda chegando. Eu não vou mais fazer piadas sobre trans. Você sabe o que vou fazer esta noite? Esta noite, eu ‘ estou fazendo tudo deficiência piadas. Bem, eles não são tão organizados quanto os gays, e eu adoro dar socos.”

O que os críticos têm a dizer?

Chappelle’s “O sonhador” promete uma jornada inesperada e não filtrada ao seu gênio cômico, desafiando e entretendo o público com seu exclusivo perspectiva.

Ainda, Pedras rolantes revisão captura apropriadamente a essência, observando que “É lamentável que The Dreamer, de Chappelle, seja, como alguns de seus especiais anteriores da Netflix, obsessivamente fixado na comunidade trans, porque não é uma área em que ele se destaca particularmente, recorrendo a premissas e piadas pueris.”

Enquanto a cortina cai “O sonhador,” o público fica com a persistente percepção de que, mais uma vez, Chappelle’s estilo de comédia “Não é apenas cansaço, mas falta de inspiração” disse Pedras rolantes Marlow popa.