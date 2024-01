Dave Portnoy lucra muito após a vitória de Michigan: “Estou um milhão de dólares mais rico”

Dave Portnoy não é quem mede palavras. O Banqueta esportiva proprietário tem a fantasia para que você saiba como ele se sente quando sente isso, e testemunhar Michigan avançar para o Campeonato Nacional jogo não foi exceção. Bem, isso e ganhar $ 1 milhão em seu Tigela Rosa aposta.

O Carcajus conquistou uma vitória dramática por 27 a 20 na prorrogação sobre o Maré Carmesim do Alabama na primeira semifinal do FCS. A vitória deu Michigan um ingresso para o jogo do título, que será disputado na próxima semana contra o vencedor entre o Huskies de Washington e a Longhorns do Texas.

Depois Michigan conseguiu um empate milagroso no último minuto, Coro Blake marcou o touchdown da vitória na prorrogação em uma corrida de 17 jardas.

Alabama ainda tinha uma última chance, mas uma posição heróica do Carcajus defesa na terceira e gol na linha de três jardas seladas Michigan vitória, para alegria de Portnoy e milhares de fãs nos EUA.

Portnoy comemorado em grande estilo

O homem de negocios não perdi um minuto para ir X expressar sua felicidade pela vitória na língua que todos o conhecem. “Puta merda, estou um milhão de dólares mais rico, vamos Houston“, comemorou o conhecido jogador.

Portnoya Michigan ex-aluno, não teve sorte em apostar em 2023, então fez uma breve pausa, que terminou quando Michigan entrou no NCAA semifinais. A decisão acabou sendo feliz e dobrou a aposta de US$ 1 milhão que ele fez em favor de seu time.

No entanto, em Portnoy’s próprias palavras: “Ainda não terminamos. Trata-se do título nacional. Sim, sou um milhão de dólares mais rico. Eu não me importo. Isto é sobre o elegante.”

É uma vitória para todo o Big Ten

Não é apenas um triunfo para Michigan, Portnoy considerado, mas para todo o Dez Grandes conferência sobre o SEC. “Finalmente, os Dez Grandes deram um soco na boca da SEC. Vendo seus dentes quebrarem”, ele garantiu.

Ele lembrou que o jogo era um “conto de duas metades, dominamos o primeiroe eles dominaram o segundo… Quando tudo estava em jogo, era o Michigan homens que se levantaram e fizeram jogadas quando precisávamos.”

Michigan já está a caminho Houston, Texaspara enfrentar o vencedor entre os Huskies e os Longhorns em Estádio NRG pelo título nacional. Embora ele ainda não tenha dito isso, não seria incomum que Portnoy continuar arriscando seu dinheiro e fazer outra grande aposta em favor de seu Carcajus.