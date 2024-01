Dave Portnoy oferece ajuda à lendária pizzaria de NJ após pegar fogo: ‘A banqueta estará lá’

ÓDe todos os diferentes tipos de conteúdo que Dave Portnoy publica no Barstool Sports, suas famosas ‘One Bite Pizza Reviews’ são as que mais lhe agradam. Na verdade, o homem já é famoso em todo o país por apoiar a maioria das melhores pizzarias do território continental dos Estados Unidos. Na manhã de sábado, uma das pizzarias mais queridas de Nova Jersey pegou fogo, causando sérios danos a todas as instalações. O lugar em Elizabeth, NJ é chamado Santillo’s Brick Oven Pizza, localizado na South Broad Street. Felizmente, o proprietário Al não está ferido e Dave Portnoy já manifestou sua solidariedade à pizzaria.

Dave Portnoy ajudará Santillo de qualquer maneira que puder

Devido ao ótimo relacionamento que Dave Portnoy desenvolveu com Al do Santillo’s, ele decidiu ajudar o local a reconstruir o que foi danificado neste local. Por meio de sua conta X, Portnoy escreveu: “Estou ciente de que Al Santillo teve um incêndio esta manhã. Al está bem, graças a Deus. Obviamente, o Barstool estará lá para tudo o que Al precisar.” As reações dos seguidores de Portnoy e dos fãs de Santillo foram rápidas, pois muitos adoram ir àquela pizzaria para comprar o que há de melhor do país. O incêndio foi relatado por um transeunte e um vizinho dos fundos às 9h39, de acordo com Ruby Contreras, oficial de informação pública da cidade de Elizabeth.

O incêndio causou grandes danos a todo o edifício, mas eles o controlaram rapidamente após a chegada dos primeiros socorros. Obviamente, o proprietário foi realocado e o negócio teve que ser encerrado. Atualmente, a causa do incêndio ainda está sob investigação. Quem costuma acompanhar as avaliações de Dave Portnoy sabe que ele é muito rígido em suas avaliações e nunca dá nota 10 perfeita. Santillo obteve dele 8,3, uma das notas mais altas que já deu.