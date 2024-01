David Beckham anuncia novo reforço para Messi no Inter Miami

Inter Miami continuam com a clara intenção de cumprir o objetivo de ter uma equipe competitiva para a próxima temporada na MLS. Treinador Tatá Martino agora tem um novo reforço no meio-campo, internacional norte-americano Julian Gresselque o argentino treinou no Atlanta United.

É um jogador que agrega qualidade ao Sergio Busquetscom o importante papel de servir ótimos passes para Leo Messi e Luis Suárez. O jogador assinou contrato até 2026 com opção de mais um ano.

Emoção após o acordo

“Julian é um jogador estabelecido com um histórico de sucesso na liga e provou seu valor em todas as fases de sua carreira na MLS”, disse o CSO e Diretor Esportivo Chris Henderson. “Temos o prazer de adicionar sua versatilidade e qualidade de serviço ao nosso elenco, o que fortalecerá o Inter Miami à medida que buscamos desenvolver o que conquistamos na última temporada em 2024”, disse ele.

“Estou emocionado por me juntar a uma organização tão ambiciosa como Inter Miami para este novo capítulo da minha carreira. Estou pronto para trabalhar e aproveitar minha experiência nesta liga para ajudar meus novos companheiros e este grande clube a realizar seu sonho de conquistar mais títulos”, disse Gressel.

Experiência MLS

O jogador alemão tem vasta experiência em MLS. Chegou em 2017 após ser selecionado pela Atlanta United com a oitava escolha no SuperDraft daquele ano. Ele jogou três temporadas, fazendo um total de 107 partidas na MLS, marcando 17 gols e distribuindo 37 assistências, e ajudando o time a ganhar títulos da MLS Cup em 2018, e da Lamar Hunt US Open Cup e Campeones Cup em 2019, ao mesmo tempo que foi nomeado o Jogador Jovem do Ano da MLS em 2017, após uma primeira temporada de destaque.

DC United e Vancouver Whitecaps FC

Ele fez 56 partidas e registrou quatro gols e 16 assistências em suas duas temporadas e meia no DC United de 2020-2022 antes de partir para o Whitecaps de Vancouver. Gressel então ajudou o time a conquistar títulos consecutivos do Campeonato Canadense de Futebol em 2022 e 2023, e fez 31 partidas na MLS em uma temporada e meia, marcando cinco gols e contribuindo com sete assistências.