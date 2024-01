David Letterman faz parte da equipe Taylor Swift e a defende dos odiadores da NFL

David Letterman é andaime Taylor Swift Os odiadores da NFL devem “calar a boca” sobre seu romance com Travis Kelce – embora ele pareça um pouco confuso sobre quem é o namorado dela.

O apresentador de talk show ofereceu uma defesa apaixonada de Taylor em um novo clipe que ele postou em suas redes sociais… e sim, é um sinal feroz de todas as coisas de Taylor, a quem ele chama de luz brilhante em um mundo cheio de trevas.

Além disso … DL confundiu hilariamente TK com Kelsey Grammer – algo que ele continuou a dizer erroneamente, mesmo depois de ser corrigido algumas vezes. A questão é… ele ama Taylor!

De acordo com David, Tay não merece nenhum ódio… especialmente se suas credenciais de lotação de estádios servirem de referência – mas para aqueles que não se importam menos com seu status de ícone da cultura pop e não a querem em qualquer lugar perto do campo… ele diz para fecharem.