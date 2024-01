David Njoku transforma as queimaduras sofridas em um acidente quase fatal em sua força: não é fácil ser transparente

David Njokuo Cleveland Browns tight end, revelou que a fonte de seu pior momento potencial foi convertida em força enquanto ele se recupera de queimaduras.

O jogador da NFL sofreu as lesões durante um acidente antes do Corvos de Baltimore jogo na semana 4, quando ele estava interagindo com uma fogueira, deixando-o com queimaduras de segundo grau nas mãos e no rosto.

David Njoku comemora a qualificação para os playoffs com os fãs do Cleveland após o triunfo dos Jets

Apesar do trauma, ele ainda apareceu no jogo contra o Corvos e atuou como recebedor principal, mostrando incrível presença de espírito que se traduziu em uma temporada forte com o Marrons estabelecendo recordes de carreira em jogos iniciados, recepções, recebimento de jardas e recebimento de touchdowns.

Ele agora atua como porta-voz da American Burns Association e disse que pretende ser transparente e ajudar outras pessoas.

“Ninguém sabia realmente o quão drástico era até que eu revelei as fotos e tudo mais”, Vamos disse para Up & Adams. “Quando eu fiz isso, as vítimas de queimaduras, os enfermeiros que tiveram vítimas de queimaduras, eles entraram em contato.

“Em primeiro lugar, agradecer-me por mostrar as fotos e os vídeos drásticos que explicam o que aconteceu, porque não é fácil ser transparente.

“Mas acho que isso realmente encorajou e trouxe luz para as vítimas de queimaduras e tudo mais. Então, foi muito apreciado que eles tenham sido encorajados pelo que eu fiz ou pela forma como reagi à situação.”

Njoku não se importou com a aparência

Quando as pessoas sofrem queimaduras, uma das primeiras coisas que as preocupam é como ficarão fisicamente depois e o que isso pode significar para as suas chances de encontrar um relacionamento.

Mas pelo Vamos isso não foi um fator e ele imediatamente começou a curar para estar disponível para continuar com o Marrons que chegou à pós-temporada antes de ser eliminado pelo Houston Texans no jogo AFC Wild Card.

“Quando coisas assim acontecem, seu rosto fica muito diferente” Vamos adicionado. “Então, aconteça o que acontecer, emocional ou fisicamente, pode ser um pouco extremo.

“Mas, honestamente, eu não estava realmente focado em minha aparência. Eu sabia o que no total iria curar.”