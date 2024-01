Deadpool 3 aparentemente confirma Taylor Swift como o personagem Dazzler, por relatório

BQuando o direito da franquia X-Men ainda estava do lado da Fox Studios, houve uma tentativa de assinar Taylor Swift como o personagem Dazzler, mas nunca se concretizou. Ela esteve envolvida em algumas partes do filme, mas nunca apareceu na versão final. Isso mudou completamente depois que os direitos foram comprados pela Disney. Era apenas uma questão de tempo para saber como esse personagem Dazzler apareceria no Universo Cinematográfico Marvel. Em meio à iminente estreia do filme Deadpool 3 em 2024, foi confirmado na terça-feira que a famosa popstar faz parte do filme Deadpool 3 estrelado por Ryan Reynolds como o personagem Dazzler. Isso significa que todos os Swifties ficarão felizes porque sua amada estrela será uma mutante no UCM.

Ryan Reynolds hilário discurso de aceitação do Emmy vestido como Deadpool

Quando a Marvel anunciará Taylor Swift como Dazzler?

Nos últimos meses, houve alguns sinais de que Taylor Swift provavelmente interpretaria Dazzler no MCU. O mais revelador desses sinais foi o fato de Swift ter sido flagrado participando do jogo da temporada regular da NFL entre New York Jets e Kansas City Chiefs com Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Essas duas estrelas de cinema de Hollywood são Deadpool e Wolverine no próximo filme sobre o mercenário com a boca. Esse foi provavelmente um cenário perfeito para Reynolds apresentar a ideia do personagem Dazzler e da história para Taylor Swift. Naquela época, os filmes Deadpool 3 estavam passando pelas refilmagens finais e esse foi o momento perfeito para Taylor Swift entrar e filmar suas cenas.

O diretor Shawn Levy apareceu em outubro para falar sobre os rumores da suposta participação especial de Taylor Swift no filme. Ele foi inconclusivo com sua resposta, pois simplesmente decidiu se abster de comentar qualquer coisa remotamente relacionada a esses rumores. Quem divulgou a história de hoje foi o pessoal da conta do Twitter da Marvel Updates. No que se prepara para se tornar o filme com mais camuflagens da história do cinema, há uma boa chance de Taylor Swift ser a maior de todo o filme.