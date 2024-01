DECISÃO OFICIAL: CAIXA vai pagar PIX de R$ 1.400 para brasileiros em 2024 e brasileiros pulam de alegria

A Caixa Econômica Federal, uma das maiores instituições bancárias do Brasil, está sempre empenhada em oferecer os melhores serviços aos seus milhões de clientes em todo o país. Recentemente, uma ótima notícia foi confirmada para os trabalhadores brasileiros: o pagamento do Programa de Integração Social (PIS) em 2024.

O PIS é um benefício oferecido anualmente a milhões de trabalhadores e o valor do pagamento para o próximo ano será de pouco mais de R$1.400,00.

O que é o Programa de Integração Social (PIS)?

O Programa de Integração Social (PIS) é um benefício oferecido aos trabalhadores brasileiros com o objetivo de proporcionar uma renda extra. Esse programa é gerenciado pela Caixa Econômica Federal e consiste em um depósito financeiro na conta da Caixa Tem, que é a poupança social digital do banco. Além do PIS, outros benefícios como FGTS, Vale-Gás e Bolsa Família também são depositados nessa conta.

Como é calculado o valor do PIS?

O valor do PIS é calculado com base no número de meses trabalhados no ano-base. Para o ano de 2024, o valor do pagamento é calculado conforme o salário mínimo vigente e corresponde a 1/12 desse valor. Quanto mais meses o trabalhador cumpriu as regras no ano-base, maior será o valor recebido.

O valor mínimo a ser recebido por quem trabalhou por 30 dias é de R$118,00, enquanto o valor máximo, para quem trabalhou por 12 meses, é de R$1.412,00. O pagamento do PIS é feito de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

Calendário de pagamentos do PIS em 2024

Confira abaixo o calendário de pagamentos do abono salarial PIS para o ano de 2024, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador:



Mês de Nascimento Data de Pagamento Janeiro 15 de fevereiro Fevereiro 15 de março Março 14 de abril Abril 15 de abril Maio 15 de maio Junho 15 de maio Julho 15 de junho Agosto 15 de junho Setembro 15 de julho Outubro 15 de julho Novembro 15 de agosto Dezembro 15 de agosto

Como sacar o valor do PIS?

Se você está apto a receber o PIS e possui uma Poupança Social Digital Caixa, poderá sacar o valor assim que estiver disponível em sua conta do Caixa Tem. Para isso, siga os passos abaixo:

Baixe o aplicativo Caixa Tem em seu smartphone. Ele está disponível para Android e iOS. Ao abrir o aplicativo, faça o login inserindo seu CPF e senha. Marque a opção “Não sou um robô” para confirmação. Na lista de serviços disponíveis, selecione a opção “Abono salarial”. Por fim, para sacar o valor de R$1.400,00, você pode fazer uma transferência via PIX ou realizar o pagamento de um boleto.

Como verificar se tenho direito ao abono salarial do PIS?

Para verificar se você tem direito ao abono salarial do PIS, você pode realizar uma consulta rápida e simples. A partir do dia 5 de fevereiro de 2024, os trabalhadores poderão verificar se têm direito ao benefício por meio das seguintes opções:

Site da Carteira de Trabalho: Acesse o site da Carteira de Trabalho e clique na opção de consulta ao abono salarial. Insira seus dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e aguarde o resultado. Aplicativo para smartphones: Baixe o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital em seu smartphone (disponível para Android e iOS). Faça o login com seus dados pessoais e busque pela opção de consultar o abono salarial. Insira as informações solicitadas e verifique se você tem direito ao benefício.

Não perca a oportunidade de receber o abono salarial do PIS em 2024. Fique atento ao calendário de pagamentos e saque o valor assim que estiver disponível em sua conta. A Caixa Econômica Federal está sempre empenhada em oferecer os melhores serviços aos trabalhadores brasileiros. Aproveite essa oportunidade e garanta uma renda extra para você e sua família.