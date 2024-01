Decisão sobre REAJUSTE no Bolsa Família será TOMADA

Desde o dia 1º de janeiro de 2024, o montante do piso nacional foi para R$ 1.412. Esse é um acréscimo de R$ 92 se comparado ao montante anterior de R$ 1.320. Com a alteração, muitos beneficiários do Bolsa Família se perguntam se também terão reajuste.

Esta modificação, que será perceptível nos primeiros pagamentos de fevereiro, suscita reflexões acerca de ajustes potenciais no Bolsa Família. Como citado, os indivíduos inscritos no programa têm naturalmente a expectativa de que possam receber mais também.

Reconfiguração no programa Bolsa Família: ministro sinaliza ações para o início de 2024

O montante médio do auxílio em todo o território nacional se situa em R$ 688,97, beneficiando um total de 21,45 milhões de unidades familiares. Entretanto, a esperança predominante entre os inscritos é que ocorra uma atualização no programa Bolsa Família.

O titular da pasta de Desenvolvimento Social e Enfrentamento à Fome, Wellington Dias, acendeu uma luz de otimismo nesse segmento da população. No encerramento de outubro, ele asseverou que as deliberações acerca da revisão do programa iniciarão nos primeiros meses de 2024.

Durante uma conferência com a mídia, ele expôs:

“O montante distribuído para cada unidade familiar é calculado considerando diversos elementos. Quando analisamos o valor do benefício, ponderamos sobre o custo de alimentos, refletimos sobre a política de salário-mínimo, e ainda incorporamos elementos relacionados à inflação e ao câmbio monetário. Portanto, o valor destinado a cada núcleo familiar é afetado por vários parâmetros, e no início do ano subsequente abordaremos essa temática. Em 2024, deliberaremos sobre isso.”

É evidente, portanto, que ao estabelecer o montante do auxílio, vários aspectos são ponderados. Assim, abrangem desde o custo dos alimentos até os indicadores econômicos e a política salarial.



Você também pode gostar:

Dado o recente incremento no salário mínimo, há uma crescente expectativa de que o montante do auxílio social também reflita essa ascensão. Mas, será que isso vai mesmo acontecer ou os beneficiários receberão os mesmos valores praticados em 2023?

A perspectiva de revisão no programa aponta para março de 2024

A probabilidade de uma revisão no programa está associada ao mês de março de 2024. Este será um momento crucial para a administração atual, visto que foi o período de sua reinauguração em 2023. Portanto, há conjeturas de que essa data seja eleita para efetuar os realinhamentos.

A despeito de murmúrios acerca de um potencial acréscimo no programa Bolsa Família da ordem de 4% em 2024, é crucial mencionar que tal proposta não foi inserida no Plano Orçamentário Anual para o próximo ciclo.

No entanto, tanto Wellington Dias quanto o encarregado de Orçamento Federal, Paulo Bijos, reiteram que o programa se mantém como uma prioridade governamental. Em uma entrevista concedida, Bijos destacou que estão ponderando sobre alterações, mas a taxa exata para o reajuste ainda carece de definição.

Resumindo, o aumento pode se concretizar no próximo ano. Contudo, o índice específico permanece indefinido.

Houve alterações nas normativas?

Até o presente momento, a única alteração planejada para ser implementada a partir de janeiro de 2024 refere-se a um novo critério vinculado à situação regular do CPF. Se algum componente da família apresentar o CPF em situação irregular, isso pode desencadear a interrupção dos benefícios, demandando regularização até o prazo estipulado.

O programa Bolsa Família persistirá aderindo às mesmas orientações, assegurando um montante básico para cada família. Dessa forma, consegue prover auxílios adicionais conforme a condição de gestantes, lactantes, e jovens.