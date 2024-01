Deebo Samuel responde se os titulares dos Niners vão jogar contra os Rams, apesar de garantir não. 1 semente

Aé o São Francisco 49ers encerrou 2023 com uma vitória decisiva sobre o Comandantes de Washington, eles garantiram o primeiro lugar na NFC, preparando o terreno para uma pós-temporada promissora. No entanto, com um final de temporada regular iminente contra o Rams de Los Angeles, surgiram discussões sobre se os craques dos 49ers farão uma pausa para evitar possíveis lesões. Em contraste, o receptor amplo Deebo Samuel vê a participação no jogo final como crucial para manter vivo o ritmo do time para os playoffs.

Em uma entrevista recente, Samuel, que já foi jogador do Pro Bowl, enfatizou a importância de manter o ímpeto. Enfrentando uma questão sobre descansar versus jogar no próximo jogo, Samuel forneceu uma perspectiva equilibrada: “Você definitivamente quer manter o fluxo, mas também quer dar um descanso ao seu corpo”, comentou ele no Up & Adams Show. “Então, sinto que vamos jogar este jogo por um bom tempo, apenas para manter o ritmo e não tirar muito tempo de folga. Sinto que iremos esta semana, apenas praticando bastante e continuando a fazer as coisas que nós fazer.”

O NFC passará por São Francisco

O 49ers estão em uma onda de vitórias, como destacado por seu desempenho recente contra o Comandantes. Nesse jogo, Samuel contribuiu significativamente, acumulando um total de 72 jardas e marcando um touchdown. A equipe acumulou coletivamente 224 jardas no ar e 184 no solo, adicionando três touchdowns à sua contagem.

Apesar da temporada impressionante, Samuel acredita que a equipe ainda não atingiu todo o seu potencial. “Ainda não jogámos a nossa melhor bola, por isso só temos que continuar a melhorar a cada dia”, afirmou. Esta afirmação pode servir de alerta para o Carneiros no confronto da semana 18, especialmente se encontrarem os 49ers em sua melhor forma.

Enquanto o 49ers se preparar para o último jogo da temporada regular, a expectativa em torno de seu desempenho e estratégia contra o Carneiros está montando. Com uma combinação de descanso e ritmo, o time parece preparado para chegar aos playoffs em sua melhor forma, potencialmente trazendo seu melhor jogo até então.