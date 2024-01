Deion Sanders atualiza as classificações de poder de seus filhos: Shedeur não parece bem

Shedeur Sanders pode estar vinculado à NFL com um NIL na região de cinco milhões de dólares, mas isso não é suficiente para seu pai, que o votou como o quarto melhor de seus filhos.

Siló está provando ser o teste mais difícil para Lixadeiras a ser batido, já que é a segunda vez que ele é o primeiro colocado desde outubro, embora tenha caído brevemente para o terceiro lugar em dezembro.

Mensagem poderosa de Deion Sanders para começar 2024Instagram

Entao veio Deiondra em segundo lugar, elogiando sua consistência. É a sua melhor posição desde dezembro, quando ela ficou em último lugar, com o filho mais velho caindo em desgraça na época.

Entao veio Deion Jr.. então finalmente, Ela portaenquanto Shelomi herdaram a desonra de ficarem em último lugar, sem nenhuma explicação sobre o porquê de terem caído tão baixo.

“Silótem sido consistente. Ele está se divertindo, cara”, Deion explicado a RG3 e The Ones. “Siló tem se divertido e ele geralmente nunca reivindica o primeiro lugar porque faz algo maluco para me irritar, mas ele é aquele cara agora.

Ele também foi questionado sobre a situação Travis Caçadoro Búfalos‘jogador de mão dupla que ele vê como um filho, mas Lixadeiras classificou-o em último lugar por uma questão de ser civilizado com seus filhos biológicos.

“Se eu colocar Travis na frente de um dos Sanders, eles vão me xingar”, Deion sorriu. “Está mudando continuamente.

“Se você não me responder, você cai. Você sai da lista.”

Filosofia de classificação de Sanders

O Coach Prime costuma fazer isso e acredita que é um bom método parental que deveria ser adotado de forma mais ampla, declarando que nenhum pai ama verdadeiramente todos os seus filhos exatamente no mesmo nível.

“Sou o único que é honesto ao classificar meus filhos” Lixadeiras disse durante uma conferência de imprensa em setembro. “Vocês agem como se todos amassem seus filhos da mesma forma e não amam. Não sei por que todos vocês agem assim.”