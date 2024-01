Deion Sanders critica a escolaridade online, acredita que Shedeur nunca assistiu às aulas pessoalmente

Deion Sanders foi nomeado o Desportista do Ano da Sports Illustrated em 2023 por vários motivos, e ele ganhou por sempre sendo ele mesmo como treinador principal do Búfalos do Colorado.

Ele nunca tem medo de falar o que pensa e dar um toque pessoal a tudo, que foi exatamente o que ele fez enquanto aparecia no Podcast de Bret Boone essa semana. Sanders foi questionado em alguns dos coisas que mudaram desde que ele estava na faculdade.

Mensagem poderosa de Deion Sanders para começar 2024Instagram

Deion Sanders revela que Shedeur nunca vai às aulas pessoalmente

É tão diferente agora. A maior parte da escolaridade é online. Eles vão para as aulas e eu fico tipo, ‘Vocês estão perdendo a melhor parte da faculdade para passear e estar no campus e construir uma atmosfera e construir relacionamentos no campus com outros estudantes fora do futebol. Essa é a melhor parte.

Filho de Deion, Ela portaparece fazer parte desse movimento, com Deion dizendo “Eu nem sei se Shedeur já teve aulas no campus em sua carreira universitária“.

Os tempos certamente mudaram, mas Deion está certo em seus sentimentos. A faculdade é um viveiro para fazendo amigos, construindo relacionamentos e até mesmo redes para o futuro. Esse tipo de coisa é difícil de realizar sem assistir às aulas pessoalmente.

O Pandemia do covid teve muito a ver com essa mudança para mais aulas online, o que tem seus prós e contras. Deion é definitivamente “moda antiga” com sua maneira de pensar no início de 2024.