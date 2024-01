Deion Sanders desvenda a decisão de Nick Saban de se aposentar no cenário moderno do futebol universitário

Com uma carreira ilustre marcada por sete campeonatos nacionais e 12 títulos de conferências, a decisão de Nick Saban de se aposentar pegou muitos de surpresa.

No entanto, de acordo com as informações de Deion Sanders, as razões por detrás desta saída estão profundamente enraizadas nos desafios em evolução do panorama do futebol moderno.

A influência da NIL na decisão de aposentadoria de Saban

Como Deion Sanders compartilhado em Robert Griffin podcast, RG3 e The Ones, o advento do Nome, imagem, semelhança (NIL) transformou a experiência de coaching.

Lixadeiras acredita que Sabanum treinador conhecido por seu amor pelo jogo, se viu enredado em uma teia de complexidades, desde lidar com agentes-pais até navegar pelas complexidades do portal de transferências.

“Principalmente porque eu o conheço e conheço sua arte e sei que ele adora esse jogo. Mas quando você está sentado aí observando como essa coisa acontece e você está observando os obstáculos que você tem que passar e você está vendo – você ‘Estamos lidando com pais que são pais-agentes, mano-slash-the bagman. Você está lidando com tanta loucura, ” Lixadeiras comentou.

As demandas dos treinadores de futebol universitário nos dias de hoje são implacáveis.

Sanders destaca o ciclo perpétuo que os treinadores enfrentam, desde a temporada regular até os jogos de boliche, recrutamento e portal de transferências.

A necessidade de construção constante de relacionamentos, muitas vezes com resultados incertos, acrescenta outra camada de complexidade à função de coaching.

NADA introduz considerações financeiras que complicam ainda mais o cenário do coaching.

Os jogadores que procuram compensação, combinados com as responsabilidades adicionais trazidas pelos incentivos financeiros, criam dores de cabeça aos treinadores.

Lixadeiras sugere que para treinadores da velha escola como Sabanque construíram suas vidas com base em princípios de muito trabalho e dedicação, adaptar-se a essa nova fórmula tornou-se um desafio.

“Caras da velha escola que construíram e construíram suas vidas com muito trabalho, dedicação e tentativa de tratar as pessoas bem, eles não veem mais essa fórmula funcionar. Lixadeiras explicou.

As demandas da era moderna do coaching forçaram a decisão de Saban

Aos 72 anos, Nick Saban alcançou segurança financeira e sucesso incomparável.

De acordo com Lixadeirasas exigências exaustivas da era do treinador moderno tornaram-se um ponto de ruptura para o lendário treinador.

“O técnico fez coisas tremendas em nosso jogo. O técnico está financeiramente seguro, vezes 20. É como, ‘Cara, eu não preciso disso. Eu não preciso disso'” Sanders refletiu sobre a perspectiva de Saban.

Numa última homenagem Nick Saban e a esposa dele, Senhorita TerrySanders elogiou seu compromisso com a excelência.

Refletindo sobre sua parceria, Lixadeiras reconheceu os desafios enfrentados pelas famílias treinadoras e expressou admiração por Senhorita Terry apoio inabalável.

“E a esposa dele? Deveria dar uma aula para todas as esposas de treinadores, namoradas, o que quer que seja, ela deveria dar uma aula sobre como lidar com o palco. E ela não está atrás dele, ela está ali com ele. E você está falando de um compromisso com a excelência? Uau”,Lixadeiras concluiu.