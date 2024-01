EUum anúncio chocante na quarta-feira, Nick Sabano lendário treinador do Maré Carmesim do Alabamadeclarou sua aposentadoria após uma carreira notável que incluiu sete Campeonatos Nacionais mais de duas décadas.

Deion Sanders, Colorado treinador principal e Saban’s colega nos comerciais da Aflac, levou para seu X conta para compartilhar seus pensamentos sobre a decisão surpreendente, sugerindo mudanças significativas no futebol universitário.

“UAU! O futebol universitário acabou de perder o CABRA para a aposentadoria. UAU! Eu sabia que isso aconteceria em breve, mas não tão cedo. O jogo mudou tanto que perseguiu o CABRA ausente. Futebol universitário, vamos erguer nossos espelhos e dizer HONESTAMENTE o que você vê”,Lixadeiras postado no X, antigo Twitter.

Enquanto Saban não havia explicado publicamente seus motivos até a manhã de quinta-feira, “Treinador Prime” sugeriu que mudanças dramáticas no futebol universitário, particularmente na autonomia dos jogadores com a introdução do Portal de transferência e NADA negócios, teve um papel importante na decisão do ex-técnico.

O impacto da aposentadoria de Saban

Alabama domínio no futebol universitário sob Saban72 anos, tem sido incomparável, levantando questões sobre o impacto de sua aposentadoria no programa.

Sua aposentadoria marca o fim de uma longa carreira de treinador que durou 16 anos com Alabamaonde alcançou um sucesso incomparável.

Saban’s filha, Kristendescreveu o momento como “agridoce” nela Instagram história, capturando o sentimento de muitos Maré Carmesim fãs.

Interessantemente, Deion filho, Colorado quarterback Shedeur Sanderspareceu encorajar Alabama jogadores considerem a transferência para o Búfalos em uma postagem na quarta-feira.

O futuro do antigo HC

Sabancom um histórico de carreira de 297-71-1sai com sete campeonatos nacionais, deixando uma marca indelével no futebol universitário.

Embora os detalhes exatos de sua aposentadoria e planos futuros permaneçam desconhecidos, ESPN está supostamente interessado em adicionar Saban à sua cobertura de transmissão esportiva.

Em seus primeiros comentários públicos desde que se aposentou, Saban expressou o desejo de continuar apoiando a universidade de alguma forma, enfatizando que Alabama estará sempre perto de seu coração.