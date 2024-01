Dallas Cowboys os fãs podem ter que esperar um pouco mais por uma potencial era do Coach Prime, já que Deion Sanders deixou claro que não tem intenção de prosseguir uma NFL posição de treinador principal. Apesar da recente confirmação de que Mike McCarthy continuará como o Vaqueiros‘Técnico principal por pelo menos mais um ano, as especulações sobre potenciais sucessores geralmente incluem Sanders, um cornerback do Hall da Fama.

Em uma conversa recente em podcast com o ex-quarterback da NFL Roberto Griffin III, Sanders enfatizou sua falta de interesse em treinar a nível profissional. “Estou bem. Nunca treinaria profissionais”, afirmou Sanders com firmeza. Seu raciocínio decorre dos desafios de lidar com jogadores que podem não estar totalmente comprometidos, um sentimento que ele compartilhou com Grifo“Você jogou com caras que estavam recebendo um belo cheque e não queriam jogar. Como vou lidar com isso como treinador?”

Sanders expressou seu amor pelo jogo universitário, onde atualmente treina o Búfalos do Colorado. Ele destacou a satisfação que obtém ao influenciar as mentes e os jogos dos jovens, moldando-os e moldando-os no nível universitário. Sanders acredita que não teria o mesmo impacto a nível profissional devido às diferentes dinâmicas e desafios.

Esta declaração não é uma surpresa para aqueles familiarizados com Lixadeiras‘ declarações anteriores sobre o assunto. Apesar das especulações contínuas sobre um potencial papel de treinador da NFL Lixadeiras reitera consistentemente sua preferência por treinar futebol universitário.

Quanto ao Dallas Cowboys, Lixadeiras compartilhou sua perspectiva sobre as repetidas deficiências da equipe na pós-temporada. Refletindo sobre a recente derrota do wild card para o Green Bay Packers, Sanders destacou que Vaqueiros estão aquém do famoso mantra, “grandes jogadores fazendo grandes jogadas em grandes jogos”. Ele enfatizou a importância dos jogadores desempenharem suas funções para o sucesso da equipe.

Enquanto Lixadeiras não assumirá a função de treinador da NFL tão cedo, ele continua ativamente envolvido na definição do futuro do Búfalos do Colorado. Antes da temporada de 2024, Sanders trouxe reforços através do portal de transferências, focando principalmente no fortalecimento da linha ofensiva. Este movimento estratégico visa abordar as lutas que levaram seu filho, Sheduer Lixadeirastornando-se o quarterback mais demitido da FBS na temporada passada. Colorado está se preparando para sua transição de volta à conferência Big 12 na próxima temporada, com Sanders liderando.