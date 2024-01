Deion Sanders manda mensagem aos treinadores rivais: ‘Mantenha meu nome fora da sua boca’

EUuma entrevista reveladora com o ex NFL estrela Roberto Griffin III, Deion Sanders, técnico do time de futebol da Universidade do Colorado, falou sobre os desafios que enfrentou em sua nova função, incluindo lidar com táticas negativas de recrutamento de treinadores rivais.

Lixadeirastem estado na vanguarda da transformação Coloradoprograma de futebol desde sua chegada. No entanto, não ficou isento de desafios. Melhor revelou que tem conhecimento em primeira mão de membros rivais, incluindo treinadores, que tentam minar seu programa para influenciar os recrutas.

Numa declaração ousada, Lixadeiras disse: “Não permito que nossa equipe técnica comente sobre outra escola. Você não precisa derrubar outra escola para nos colocar… Nossa equipe sabe que a maneira como você é demitido é me deixar ouvir você falar sobre outra instituição com uma criança.”

Deion Sanders deve ser o próximo técnico dos Cowboys no lugar de Bill Belichick, diz RG3

Sanders colocou outros treinadores em alta

De acordo com Lixadeiras, os jogadores trouxeram-lhe gravações dessas conversas, expondo os métodos dissimulados de alguns treinadores. “As crianças gravaram conversas com os treinadores principais – não apenas com os assistentes – com os treinadores principais, nos derrubando e nos traindo… Eu apenas ligo educadamente para o treinador principal e digo: ‘Olha aqui, cara. desejo o melhor para você, mas tenha cuidado, porque quando essas crianças trazem telefones para suas reuniões, você fica exposto a certas coisas”, revelou Sanders.

Apesar da negatividade, Treinador Principal e sua equipe usaram essas adversidades como motivação. Sanders tem uma maneira única de tornar cada jogo pessoal, colocando lenha na fogueira de seu time.

O recrutamento negativo parece se concentrar em vários aspectos, incluindo a potencial mudança de Sanders para um programa maior, o uso do portal de transferências e o recorde da temporada anterior. Mas Lixadeiras permanece implacável e tem uma mensagem clara para seus detratores: “Basta manter meu nome fora da sua boca.”

A entrevista, que também aborda Lixadeiras‘ primeiro ano como treinador principal e Nick Saban aposentadoria recente, oferece uma visão perspicaz do mundo do futebol universitário. Conversa de Sanders com Grifo não se trata apenas dos desafios, mas também reflete sua dedicação à sua função e aos seus jogadores.

Como Roberto Griffin III apontou, LixadeirasO impacto no jogo é significativo o suficiente para que ele seja considerado para cargos de treinador de alto nível, como o cargo dos Cowboys, caso esteja disponível.