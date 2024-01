Deion Sanders mostra sua impressionante coleção de carros antigos com um toque surpreendente: ‘Eu era tão ignorante naquela época…’

A coleção de carros antigos de Deion Sanders pode ser ainda mais impressionante – e eclética – do que sua carreira como atleta. Para quem precisa de lembrança, o agora ‘Treinador Prime’ (anteriormente ‘Horário nobre’ durante seu tempo como peça) teve uma carreira extremamente bem sucedida não apenas no NFL– ele jogou 14 temporadas para times como Atlanta Falcons, San Francisco 49ers, Dallas Cowboys e mais-, mas também no MLB. No caso deste último, ele conseguiu um impressionante nove temporadas.

Coach Prime exibe sua impressionante coleção de carros antigos

Sua excelente habilidade esportiva fez com que ele se tornasse um superastro, o que, é claro, trouxe recompensas financeiras. Como evidenciado em sua última postagem no Instagram, Coach Prime tem uma coleção de carros de tirar o fôlego, que vem crescendo desde sua primeira compra de carro de luxo aos 21 anos. Em vez de vender seus primeiros supercarros, Sanders decidiu mantê-los e agora tem um impressionante coleção de veículos antigos

Os fãs fizeram um tour pessoal – embora via Instagram – pelo showroom particular de carros antigos de Sanders em seu último vídeo e ficaram perplexos com o que viram. No clipe, o atual técnico do Universidade do Colorado em Boulder começa mostrando seu primeira compra de um carro de luxo em 1988, aos 21 anos: um Mercedes 160 SEC conversível. “Eu era tão ignorante naquela época; minha primeira placa dizia ‘milionário aos 21 anos'”, reconheceu Sanders. Em seguida, ele passou a mostrar os demais veículos que compõem sua coleção, contextualizando cada um deles.