Deion Sanders revela o segredo do seu sucesso: esta é a sua rotina e refeição especial para começar o dia

Dapesar de ser fora de temporada, Deion Sanders está garantindo que ele mantenha sua rotina sob controle. O Coach Prime começou o Ano Novo como pretende continuar: com um dieta rigorosa e rotinas intensas de exercícios.

Sanders compartilhou outra postagem inspiradora no Instagram com seguidores na terça-feira, publicando um vídeo da academia em seu rancho no Colorado com seu preparador físico Kevin Mathis. “Levamos a sério a nossa saúde e mantemos o corpo firme e correto. Dia 3 para mim”, dizia a segunda metade da legenda do post.

Deion Sanders revela a chave para seu sucesso… e o que ele come todas as manhãs

Sanders também revelou qual é o seu parecia um café da manhã nobre. Depois do treino, ele teve um tigela de aveia com banana acompanhada de outro prato de ovos, bacon e tomate. “Estou indo”, dizia a legenda da própria foto.

A postagem foi repleta de comentários de seguidores motivados. “VAMOS OBTÊ-LO!!!” respondeu um. “Grande exemplo de consistência”, disse outro.