Demetrious Johnson responde aos rumores que Joe Rogan ajudou a facilitar a troca do UFC para o ONE Championship

Demetrious Johnson sabe que houve muitas partes envolvidas em sua mudança para o ONE Championship, mas não parece que Joe Rogan foi uma delas.

Após a notícia de que Johnson foi negociado por Ben Askren em um acordo histórico de outubro de 2018 que enviou “Mighty Mouse” do UFC para o ONE, surgiram rumores de que Rogan ajudou a convencer o então presidente do UFC, Dana White, a fazer o acordo. Durante uma aparição no podcast JAXXON, Johnson foi questionado sobre o boato e esclareceu a situação após conversar com Rogan.

“Veja, conversei com Joe Rogan e Joe Rogan disse: ‘Não, não tive nada a ver com isso’”, disse Johnson. “Quando ouvi que Joe Rogan convenceu Dana White a fazer isso, foi [that Rogan said] ‘Cara, por que não? Basta pedir a Ben Askren para ver o que vai acontecer. Se você planeja se livrar da divisão, faça-o.’ Mesmo que Joe Rogan seja um dos meus maiores fãs e acredite em minhas habilidades, acho que na época era Dana White – às vezes, quando volto e vejo vídeos de Dana White me promovendo, sinto que ele fez um bom trabalho. Ele disse, ‘Esse cara é incrível.’ E teve alguns vídeos dele me fodendo também, acho que ele está metendo em todo mundo.

“Ao mesmo tempo, eu simplesmente não vendia nos Estados Unidos. Só acho que a categoria peso mosca não era tão popular como é hoje, mas você olha por que ela é popular hoje, você tem as redes sociais, o Instagram, tudo isso explode, vira viral. Você pode imaginar que em 2023 eu vou dar uma surra e dar uma chave de braço nele agora mesmo? Quando eu ataquei Adriano [Moraes] na segunda vez com o joelho, o estoque disparou. Quando eu fiz o Rodtang [Jitmuangnon] luta, o estoque disparou. Minha marca nunca foi, meu conjunto de habilidades quando luto nunca foi: ‘Oh, esse cara é um lixo’. Sempre apareci e lutei só acho que na hora que lutei [in the UFC] simplesmente não estava pronto para a audiência.”

O comércio provavelmente funcionou para ambos os lados. Johnson se tornou um dos rostos do ONE, saindo por cima em uma memorável trilogia de campeonatos com Adriano Moraes e vencendo um confronto de regras mistas com a estrela do Muay Thai Rodtang. Askren, ex-campeão do ONE e do Bellator, não teve tanto sucesso no UFC, com sua única vitória sendo uma finalização polêmica de Robbie Lawler, mas de forma indireta ele melhorou a sorte do UFC ao perder para Jorge Masvidal por cinco segundos. nocaute no joelho voador – um destaque que elevou o poder de atração de Masvidal a novos patamares.

Se Johnson permanecesse no UFC, não está claro o que mais as partes poderiam ter realizado juntas. Johnson construiu um currículo incontestável com 125 libras, acumulando 11 defesas de título consecutivas e marcando vitórias sobre Henry Cejudo, Joseph Benavidez, Kyoji Horiguchi e vários outros nomes notáveis.

No entanto, Johnson nunca emergiu como um dos principais destaques do UFC e foi benéfico para ambos os lados seguirem caminhos separados.

“Quando eu estava indo para aquela luta final com Henry Cejudo, época em que o UFC estava no peso mosca, já derrotei todo mundo”, disse Johnson. “Acabei de fazer 11 defesas de título consecutivas e ia enfrentar o Henry Cejudo. Então é mais uma revanche. Tive revanche com o John Dodson, revanche com o Joseph Benavidez, agora vem a revanche com o Henry Cejudo. Então já passei por toda a categoria e agora vou lutar pela segunda vez com o Henry Cejudo. … Eles nunca deixariam um peso mosca da minha época ganhar US$ 500.000. Esse era o salário padrão de um lutador de artes marciais mistas, para o campeão. Se você se tornasse campeão, era como se você ganhasse cinco contas mais pontos de pay-per-view.

“Para mim, eles nunca me dariam isso e quando perdi para Henry Cejudo [my then-management and I] estávamos conversando e pensamos: ‘O que você vai fazer, mano?’ Eu estava tipo, ‘Sabe, quero ver se eles vão me deixar ir.’ Porque na época eles estavam falando em se livrar daquela divisão: ‘Vou acabar com isso, não dá dinheiro nenhum.’ Então eu pensei, ‘Tudo bem, deixe-me ver se consigo rescindir meu contrato’. Eles conseguiram fazer isso acontecer e me trocaram por Ben Askren e acho que foi a melhor divisão que já fiz na minha carreira no MMA.