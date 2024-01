Deputada abre o jogo e cobra vagas para trans e travestis no CONCURSO Unificado

Inscrições do concurso unificado abertas na próxima semana

As inscrições do concurso unificado serão abertas no dia 19 de janeiro. Porém, uma pauta entrou em discussão quando a deputada reinvidicou vagas para trans e travestis.

Concurso Unificado e Ministério da Gestão e Inovação

Em 12 de janeiro, a equipe da deputada federal Erika Hilton enviou um ofício ao Ministério da Gestão e Inovação (MGI) cobrando a reserva de vagas para pessoas trans e travestis no edital do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

Prazo para Resposta

A parlamentar expressa sua preocupação e solicita uma reunião para debater a aplicação das novas regras anunciadas pelos Ministérios da Gestão e Inovação e do Trabalho e Emprego em 29 de junho.

Essas regras prometiam a inclusão de cotas para pessoas trans, travestis e indígenas em concursos públicos federais. A deputada destaca que a medida foi anunciada no Dia Internacional do Orgulho LGBT e que, conforme a promessa, o primeiro concurso a implementar tais cotas seria o do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para o cargo de auditor fiscal do trabalho (AFT), oferecendo 900 vagas.

Cotas para Pessoas Trans e Travestis



A previsão inicial era reservar 2% das vagas para pessoas trans e travestis, além de outros 2% para a população indígena. No entanto, o ofício destaca a falta de aplicação dessas cotas no Concurso Unificado, em desacordo com o compromisso assumido.

Questionamento sobre o Concurso AFT

A deputada questiona a ausência das cotas para trans e travestis no concurso AFT, enquanto há uma cota de 30% das vagas para indígenas no concurso da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), reforçando a necessidade de revisão e correção nesse aspecto.

Inclusão e Representatividade nos Concursos Públicos

O ofício ressalta a importância da inclusão e representatividade nos concursos públicos como uma ferramenta para promover a diversidade e igualdade.

Ministério da Gestão e Inovação

A deputada solicita uma resposta oficial do Ministério da Gestão e Inovação quanto à implementação efetiva das cotas anunciadas e destaca a urgência na atenção a essa demanda.

Reserva de Vagas para Trans e Travestis em Concursos Públicos

Diversas associações, juntamente com a deputada Erika Hilton, subscreveram o ofício dirigido ao Ministério da Gestão e Inovação (MGI), manifestando a cobrança pela reserva de vagas para pessoas trans e travestis no edital do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

O documento destaca que a reserva de vagas destinada a pessoas trans e travestis em concursos públicos é um reconhecimento e busca por reparação das desigualdades históricas enfrentadas por essa população. Argumenta que essa medida fomenta a diversidade e contribui para a construção de um serviço público mais representativo e eficaz.

Associações que apoiaram o manifesto

Veja a lista seguir:

Associação Brasileira de Travestis e Transexuais – ANTRA

Instituto Brasileiro de Transmasculinidades – IBRAT

Fórum Nacional de Travestis e Transexuais – Fonatrans

Rede Nacional de Pessoas Trans Brasil – RedeTrans

Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas – ABRAFH

Aliança Nacional LGBTI+

Além da cobrança formal ao MGI, a deputada solicita um esclarecimento público sobre a ausência das vagas e demanda uma reunião urgente com a pasta. Essa reunião, proposta junto aos coletivos que atuam na pauta LGBTQIA+ no país, busca esclarecer os motivos da ausência e discutir possíveis medidas corretivas.

Pessoas com Deficiência e Pessoas Negras

Vale ressaltar que o Concurso Unificado já reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para pessoas negras, demonstrando a importância de incluir também a reserva para pessoas trans e travestis nesse contexto.

Edital Publicado com Mais de 6 Mil Vagas

O aguardado edital do Concurso Nacional Unificado (CPNU) finalmente foi publicado, trazendo a promessa de 6.640 vagas efetivas e imediatas em diversos cargos. Adicionalmente, será formado um cadastro reserva, totalizando o dobro de vagas em cada bloco temático contemplado.

Oito Blocos Temáticos

Nesta primeira edição do CPNU, são destacados oito blocos temáticos, cada um oferecendo oportunidades específicas. Os candidatos têm a flexibilidade de escolher um bloco e concorrer a todas as vagas disponíveis dentro dele. A seleção abrange cargos de níveis médio e superior, proporcionando salários atrativos que podem alcançar até R$22,9 mil, notavelmente no caso do cargo de Auditor Fiscal do Trabalho (AFT).

Cadastro Reserva Ampliado

Além das vagas imediatas, a formação do cadastro reserva proporciona uma oportunidade adicional aos candidatos, ampliando suas chances de ingresso no serviço público.

Variedade de Oportunidades e Salários Competitivos

Com uma diversidade de cargos disponíveis, o concurso unificado abre portas para profissionais de diferentes formações e níveis educacionais. Os salários oferecidos são competitivos, refletindo o reconhecimento da importância desses profissionais para o serviço público.

Inscrições Abertas no concurso unificado

Com o edital publicado, o período de inscrições está oficialmente aberto. Os candidatos agora têm a oportunidade de se preparar para a jornada do CPNU e concorrer a vagas que se alinham às suas habilidades e aspirações profissionais.