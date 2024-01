Derek Brunson elogia PFL pelo ‘maior pagamento de todos os tempos’ na luta de estreia: ‘Muito mais que o UFC’

Derek Brunson passou 21 lutas e quase 11 anos no UFC, mas não ganhou seu maior salário até estrear no PFL em novembro.

O veterano peso médio não revelou exatamente quanto dinheiro recebeu em sua nova promoção, mas Brunson elogiou o tratamento que recebeu após assinar com o PFL. Brunson ingressou na organização após pedir sua dispensa do UFC, o que foi concedido, e ele derrotou Ray Cooper III no card PFL Finals para encerrar 2023.

“Com certeza, meu maior pagamento de todos os tempos”, disse Brunson ao MMA Fighting. “É muito bom. É muito mais que o UFC, eu diria.”

Ao que tudo indica, Brunson provavelmente recebeu uma taxa fixa por sua luta, em vez do sistema comum de “show-vitória” empregado na maioria das lutas, que é onde um atleta recebe uma bolsa de show e, em seguida, um bônus adicional por uma vitória, muitas vezes igual. para a bolsa do show.

Muitos lutadores têm argumentado contra o modelo de remuneração show-win, especialmente em um esporte repleto de julgamentos controversos, onde uma má decisão pode custar ao atleta metade de seu salário. Outros argumentaram que um dia de pagamento garantido poderia de alguma forma tornar alguns atletas menos competitivos porque eles não estão mais lutando por um bônus pela vitória, mas Brunson diz que isso é simplesmente ilógico.

“Se você conseguir os atletas certos, qualquer atleta que lute em alto nível quer vencer”, disse Brunson. “Eles não vão lá e apenas dizem: ‘Oh, recebi muito dinheiro, vou perder.’

“Mas apenas estar confortável com a forma como eles estão cuidando de você faz uma grande diferença. Eles cuidaram de mim e eu queria ir lá e conseguir a vitória, e ainda incentivar a vitória, mas definitivamente um upgrade em relação ao meu dia de pagamento anterior.

Brunson não guarda má vontade em relação ao UFC e reconhece que a promoção lhe permitiu rescindir o contrato para que pudesse assinar com o PFL.

Dito isso, ele ainda se maravilha com o fato de ter lutado lá por mais de uma década e ter passado quase todo o tempo entre os 10 melhores pesos médios do ranking, mas foi só quando deixou o UFC que ele ganhou seu maior prêmio até o momento. .

“É uma loucura”, disse Brunson. “É meio desanimador quando você ouve caras como Kevin Holland dizer: ‘A briga com [Khamzat] Chimaev, recebi uma quantia absurda. Como eu imagino que ele recebeu US$ 600 mil ou algo assim, em cima da hora. Quem mais, acho que Sean Strickland lutou com alguém em cima da hora, foi [Nassourdine] Imavov ou alguém assim, mas ele lutou contra ele em pouco tempo e recebeu muito dinheiro. Nunca fui capaz de dizer isso.

“Lutei com todo mundo. Até gosto [Israel Adesanya] — Eu não tive que lutar com Izzy. Fiz isso porque é uma grande luta e queria fazer uma grande luta para os fãs. São lutas que eu não precisava enfrentar, mas corri esses riscos e queria muito fazer uma boa luta e dar algo de bom aos fãs.”

Brunson também ficou chocado por nunca ter recebido um bônus pós-luta durante toda a sua gestão no UFC, apesar de ter conseguido uma série de finalizações emocionantes ao longo dos anos.

“Engraçado, já estive no UFC, acho que sou o que tem mais finalizações na história dos médios. Estou empatado com Don Frye em maior número na história do UFC, com seis. Nunca recebi bônus de finalização ou desempenho”, disse Brunson. “Isso é louco. Já finalizei bastante no UFC e nunca ganhei bônus de performance. É meio difícil com esses detalhes.

“Gosto de lutar, mas com certeza queremos poder ficar confortáveis, cuidar da nossa família com isso, poder comprar o que quisermos. Colocamos nossas vidas, nossos meios de subsistência em risco, nossos cérebros. Não podemos recuperar essas coisas. Se você está aqui travando grandes lutas e travando lutas de alto nível, você quer ser cuidado.”

No final das contas, Brunson acredita que deixar o UFC naquele momento foi a melhor jogada possível para sua carreira, mas isso vai além da remuneração financeira no PFL.

Para ele, tudo se resume a ir a algum lugar que ele queria, e isso não era necessariamente uma sensação que ele tinha mais no UFC.

“Não sobrou nada para mim no UFC”, disse Brunson. “Eu sinto como se tivesse espremido todo o suco do limão ou algo assim. Apenas poder ter um novo começo, um novo começo, não ir aonde sou tolerado, mas a algum lugar onde sou querido e apreciado.

“Todo mundo quer se sentir apreciado. Todo mundo que trabalha quer se sentir valorizado pelo seu trabalho. São todos os empregos na América ou todos os empregos no mundo. Quando alguém demonstra apreço por você, isso é retribuído.”