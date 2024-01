Derrick Henry para o Baltimore Ravens? Running back dá uma dica potencial para o próximo time

Apergunte a qualquer Titãs do Tennessee torcedor para nomear seu jogador favorito da última meia década e Derrick Henrique certamente será a resposta para nove entre dez deles.

Ao longo de oito temporadas, Henry apresentou inúmeros momentos marcantes, fez quatro Pro Bowls e levou o Tennessee ao Jogo do Campeonato AFC em 2020. Mas todas as grandes coisas devem chegar ao fim, e o tempo de Henry no Tennessee parece ter acabado após sua contrato acabando e treinador principal Mike Vrabel Sendo demitida.

Tom Brady diz que é fã de Lamar Jackson desde o colégioInstagram

Derrick Henry, futuro jogador do Baltimore Ravens?

Henry certamente terá muitos pretendentes, e um time que foi mencionado este ano como destino comercial de Henry no meio da temporada pode muito bem ser o principal. Poderia o Corvos de Baltimore seja o local de pouso ideal?

Enquanto aparecia no podcast Bussin’ With The Boys, Henry e ex-Titãs enfrentam Taylor Lewis falou sobre a atmosfera em Estádio do Banco M&T em Baltimore, durante a vitória na Rodada Divisional sobre os Ravens, de uma só semente, há alguns anos.

Henry menciona obter “arrepios“da atmosfera:”Foi uma loucura, eu fiquei tipo ‘oh merda‘”.

Há muita coisa envolvida em uma contratação de agente livre veterano, mas Henry falando tão bem da torcida dos Ravens e da organização sempre em busca de ajuda para o running back pode tornar esta combinação perfeita.