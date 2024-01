Derrick ‘King’ Henry está indo para os Cowboys? Ambas as partes têm “interesse mútuo”, segundo relatórios

Taqui parece haver muita agitação em torno do superstar running back Derrick Henrique conforme ele se aproxima da agência gratuita. Aos 30 anos, Henry está encerrando contrato com o Titãs do Tennessee e está supostamente pronto para um novo começo. Apesar da idade, Henry provou que ainda tem bastante gasolina no tanque depois de uma temporada forte, acumulando 1.167 jardas e 12 touchdowns. Não é nenhuma surpresa que se espera que ele atraia muita atenção no mercado aberto.

De acordo com a conta do ML Football X/Twitter, existe “interesse mútuo” entre Henry e o Dallas Cowboys. Em entrevista ao podcast “Bussin’ With The Boys”, Henry expressou seu desejo de ganhar um campeonato. Isso se alinha com suas aspirações para o futuro, deixando claro que ele está em busca de um time que possa lhe oferecer uma chance pelo título.

O nome de Henry foi frequentemente mencionado em rumores comerciais que antecederam o prazo final de negociação da temporada recente. Apesar dos Titãs estarem longe da disputa dos playoffs, eles optaram por segurá-lo. Agora, à medida que ele se dirige para a agência gratuita, parece provável que os Titãs perderão o Jogador Ofensivo do Ano de 2020 sem ganhar nada em troca.

O Vaqueiros poderia ser um local de pouso adequado para Henry, especialmente considerando que seu running back líder, Tony Pollard, também está definido para se tornar um agente livre. Depois de outra saída decepcionante no início da pós-temporada, desta vez pelas mãos do Green Bay PackersDallas provavelmente tentará fazer algumas mudanças.

Henry atualmente lidera todos os running backs ativos na NFL

Em termos de desempenho de Henry, ele atualmente lidera todos os running backs ativos em jardas corridas, com impressionantes 9.502. Ezequiel Elliott, que também deve se tornar um agente livre, segue logo atrás, com 8.904 jardas corridas. Além disso, os 90 touchdowns corridos de Henry se destacam como os mais entre os running backs ativos por uma margem significativa.

Em meio a todas as especulações, fica claro que o futuro de Henry está gerando muito interesse e entusiasmo. À medida que ele explora suas opções de agência gratuita, será intrigante ver onde ele chegará e como sua carreira se desenvolverá a partir daqui.