Descontos na compra de um carro novo também podem beneficiar idosos; entenda

A compra de um carro novo pode ser um sonho para muitas pessoas, e esse desejo não é diferente para os idosos. Pensando em proporcionar benefícios para esse público, um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados propõe a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para os idosos com idade igual ou superior a 60 anos.

Essa medida visa estimular a economia brasileira, oferecendo um incentivo à indústria automotiva e tornando o bem mais acessível para aqueles que contribuíram com a sociedade de forma efetiva.

Neste artigo, vamos explorar mais detalhes sobre essa proposta e as possibilidades de descontos na compra de carros para idosos.

O projeto de lei em tramitação

O projeto de lei, de autoria do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), busca ampliar os benefícios na compra de carros novos para os idosos. Atualmente, certos grupos da população, como pessoas com deficiência (PcD) ou com doenças graves, já possuem descontos especiais na aquisição de veículos zero-quilômetro.

No entanto, ainda não existe uma lei que garanta o mesmo benefício para os idosos. O objetivo do projeto é reduzir os tributos e tornar o carro mais acessível para esse público.

De acordo com o texto do projeto, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos teriam direito à isenção do IPI na compra de um veículo novo. No entanto, a proposta estabelece um intervalo mínimo de 5 anos entre uma compra e outra, a fim de evitar que “pessoas inescrupulosas façam disto um meio de amealhar valor”.

Essa medida visa garantir que os benefícios sejam destinados aos idosos que realmente necessitam.

Os benefícios para a indústria automotiva e a economia brasileira

Além de proporcionar vantagens para os idosos na compra de um carro novo, o projeto de lei também busca incentivar a indústria automotiva e impulsionar a economia brasileira. Segundo o deputado Alexandre Frota, a indústria automotiva desempenha uma função social relevante ao gerar emprego e renda. Portanto, ao oferecer um incentivo para esse setor, o projeto visa estimular a economia na totalidade.

A isenção do IPI para os idosos na compra de automóveis novos pode ser uma medida que contribui para o aumento das vendas no setor automotivo. Com uma demanda maior por veículos, as montadoras teriam a oportunidade de expandir suas produções e, consequentemente, aumentar a oferta de empregos.

Além disso, o aumento nas vendas também poderia impulsionar os demais setores relacionados, como o de autopeças e serviços automotivos, gerando mais oportunidades de trabalho em toda a cadeia produtiva.

O processo para obter o benefício

Atualmente, alguns idosos já podem obter descontos na compra de carros novos por meio da concessão de benefícios relacionados a patologias comuns da idade avançada. Condições como derrame, bursite, tendinite, artrose, câncer, Parkinson, problemas graves de coluna, hepatite C, artrite reumatoide e hérnia de disco, entre outras, podem resultar na isenção do IPI na compra de um veículo zero-quilômetro.

Para obter o benefício, o interessado precisa realizar uma solicitação eletrônica pelo Sistema de Concessão de Isenção (Sisen) e anexar os documentos exigidos. A lista completa e os detalhes sobre o processo para requerer a isenção estão disponíveis no portal Gov.br.

É importante ressaltar que cada caso é avaliado individualmente, e a concessão do benefício está sujeita a comprovação médica e análise dos documentos apresentados.

O projeto de lei em andamento

O projeto de lei PL 2937/2020, que propõe a isenção do IPI na compra de carros novos para idosos, já foi aprovado na Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa em 2021. No entanto, até o momento, o projeto segue parado na Câmara dos Deputados, aguardando votação e aprovação em plenário. Ainda não há uma previsão de quando essa proposta será colocada em pauta para apreciação dos deputados.

A aprovação desse projeto de lei seria um avanço significativo para os idosos, garantindo benefícios na compra de um carro novo e proporcionando mais acessibilidade para esse público. Além disso, a medida também poderia impulsionar a indústria automotiva e contribuir para o desenvolvimento econômico do país.

