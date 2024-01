Descubra como DESBLOQUEAR o seu benefício do Bolsa Família e retomar os pagamentos!

Desbloquear o Bolsa Família representa uma etapa crucial para assegurar o acesso contínuo aos benefícios sociais do programa. Se você estiver enfrentando problemas com o bloqueio do Bolsa Família e deseja retomar os pagamentos, é fundamental compreender o processo de desbloqueio e adotar as medidas necessárias para regularizar a situação.

Nesta orientação, exploraremos o passo a passo para desbloquear o Bolsa Família, destacando as razões comuns para o bloqueio e apresentando as ações específicas que podem ser tomadas para recuperar os benefícios essenciais desse programa assistencial.

Por que o Bolsa Família pode ser sujeito a bloqueios?

O Bolsa Família, concedido temporariamente a famílias em situação de vulnerabilidade e baixa renda, pode ser bloqueado por diversos motivos, como:

1. Renda familiar ultrapassando o limite estabelecido;

2. Falta de atualização cadastral no Cadastro Único (CadÚnico);

3. Irregularidades identificadas no cadastro;

4. Não cumprimento das regras de manutenção do benefício, incluindo atualização da caderneta de vacinação, frequência escolar insuficiente e falta de acompanhamento pré-natal e nutricional.

Em suma, é crucial ressaltar que o bloqueio não implica no cancelamento definitivo do benefício, podendo ser reavaliado e restaurado mediante regularização.

Como verificar o status de um Bolsa Família bloqueado

Beneficiários com o Bolsa Família bloqueado recebem notificações pelos aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família. O extrato de pagamento indicará a próxima parcela como “bloqueada”. Além disso, mensagens de texto podem ser enviadas, orientando a regularização por meio do Cadastro Único.

Ou seja, para obter orientações adicionais sobre o bloqueio, você pode utilizar os números de contato 121 (Ministério da Cidadania) ou 111 (Caixa Econômica Federal).



Você também pode gostar:

O que fazer em caso de bloqueio do Bolsa Família

Em caso de bloqueio, dirija-se a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para receber informações sobre o motivo e orientações para restabelecer os pagamentos. Levar a documentação inicial do Cadastro Único agilizará o processo.

Para beneficiários que moram sozinhos, é crucial entender como resolver o bloqueio, especialmente após análises governamentais em 2023 identificarem irregularidades.

Como prevenir o bloqueio do Bolsa Família?

Sobretudo para evitar bloqueios, mantenha o Cadastro Único sempre atualizado, considerando alterações na composição familiar, renda, endereço, etc. Confirme dados a cada dois anos e esteja ciente da Regra de Proteção caso a renda ultrapasse o limite.

Cumprir critérios como acompanhamento pré-natal, vacinação, acompanhamento nutricional e frequência escolar é crucial para manter o benefício. Contudo, manter a renda abaixo do máximo permitido também é essencial.

Como atualizar o Cadastro Único?

Acesse o portal do Ministério da Cidadania ou o site da prefeitura, faça login com NIS ou CPF, atualize as informações cadastrais e inclua ou remova membros da família conforme necessário. Portanto, envie a atualização online ou presencialmente, confirmando informações quando necessário no CRAS.