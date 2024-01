Descubra como ganhar até R$163.000 na promoção de aniversário da Caixa

A Caixa anunciou uma nova campanha em comemoração ao seu aniversário, oferecendo aos clientes a oportunidade de concorrer a um prêmio de até R$163.000. A promoção estará em vigor para compras realizadas no período entre 11 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024, sendo necessário um valor mínimo de compra de R$20 para se qualificar para os números da sorte.

Vale destacar que a promoção da Caixa é exclusiva para transações com cartões Visa de crédito ou débito, incluindo aquelas realizadas via WhatsApp. A consulta dos números da sorte estará disponível para os clientes a partir de 8 de março, e o sorteio principal acontecerá no dia 9 de março.

Saiba como participar

Como já dito anteriormente, a Caixa lançou uma nova promoção, proporcionando aos interessados uma oportunidade de concorrer a prêmios. Para participar, basta seguir as etapas abaixo:

Acesso à Página da Promoção: inicialmente, é preciso acessar a página dedicada à promoção, onde serão fornecidas informações detalhadas sobre os requisitos e regulamentos.

Clique em “Quero Participar”: ao acessar a página específica da promoção, os usuários devem clicar na opção “Quero Participar” para iniciar o processo de inscrição.

Realize o Cadastro: complete o cadastro fornecendo as informações necessárias solicitadas, assegurando que todos os dados estejam corretos.

Para acumular números da sorte, os usuários devem realizar compras no valor mínimo de R$ 20 utilizando o cartão Caixa Visa durante o período promocional. A promoção oferece uma oportunidade para os detentores do cartão Caixa Visa participarem de sorteios de prêmios.

A participação na ação promocional de aniversário é bastante simples, bastando seguir os passos citados acima. No entanto, os clientes também podem esclarecer dúvidas nos canais oficiais da Caixa Econômica ou no regulamento da campanha.

Confira os prêmios da promoção da Caixa

De acordo com informações disponibilizadas pela Caixa, ao longo da promoção serão sorteados 163 prêmios individuais no valor de R$1.000,00 cada, proporcionando múltiplas oportunidades para os participantes serem contemplados. Além dos prêmios individuais, um sorteio oferecerá a oportunidade de ganhar um prêmio especial no valor de R$163.000,00.



A promoção é estendida tanto aos titulares quanto aos adicionais dos cartões Caixa Visa. São elegíveis os cartões nas modalidades crédito, débito e/ou múltiplo, físicos e virtuais, garantindo uma ampla inclusão de diversos tipos de transações.

Sobre a Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal, fundada em 1861, destaca-se como uma das principais instituições financeiras do Brasil. Com uma extensa rede de agências, a Caixa atende milhões de brasileiros em todas as regiões, proporcionando serviços bancários, financiamentos habitacionais, realizando o pagamento de benefícios sociais, e contribuindo significativamente para a inclusão financeira dos cidadãos.

A Caixa Econômica Federal também se destaca por sua atuação no setor cultural e esportivo, patrocinando eventos e projetos que enriquecem a sociedade brasileira. Sua presença dinâmica e comprometimento com a responsabilidade social solidificam seu papel como uma instituição financeira integralmente conectada ao desenvolvimento e bem-estar do país.

Além disso, a instituição também busca oferecer promoções especiais para seus clientes, como a ação de aniversário. Com sorteios que incluem uma variedade de prêmios, desde quantias em dinheiro até premiações especiais, a promoção reforça o vínculo entre a Caixa e seus clientes.