Descubra como serão as provas do CONCURSO BACEN; edital será publicado nos próximos dias!

Ao todo o concurso Bacen oferta 100 vagas

São grandes as expectativas em torno do concurso Bacen- Banco Central. Pois bem, é importante lembrar que serão 100 vagas.

Porém, você sabe como serão aplicadas as provas? Veja e se prepare.

Novo Concurso Bacen

A tão aguardada publicação do edital para o novo concurso do Banco Central do Brasil (Bacen) está prevista para ocorrer até a próxima segunda-feira, 15 de janeiro. Este processo seletivo, em fase final de ajustes com a banca organizadora Cebraspe, trará consigo uma oferta de 100 vagas para o cargo de analista, divididas entre áreas cruciais para o funcionamento do Banco.

Distribuição de Vagas Estratégica

A distribuição das vagas contempla duas áreas fundamentais para o Bacen: analista na área de Tecnologia da Informação (infraestrutura, rede e desenvolvimento) e analista na área de Economia e Finanças. Cada uma dessas áreas oferecerá 50 vagas.

Equidade e Inclusão nas Oportunidades

A distribuição das vagas considera critérios de equidade e inclusão. Para cada área, a divisão será a seguinte: 37 vagas para ampla concorrência, 3 vagas destinadas a portadores de deficiência e 10 vagas reservadas para candidatos negros.



Requisitos e Remuneração Atrativa

Os requisitos para participar do concurso incluem a formação de nível superior em qualquer área. Para os candidatos aprovados, a remuneração inicial oferecida é de R$ 20.924,80, destacando a atratividade financeira e a valorização dos profissionais selecionados.

Com a iminente divulgação do edital, a expectativa cresce entre os candidatos que buscam uma oportunidade no Bacen.

Abrangência Nacional nas Provas

A realização das provas do concurso do Banco Central do Brasil (Bacen) está programada para abranger todas as capitais e o Distrito Federal, oferecendo uma ampla oportunidade de participação aos candidatos em diferentes regiões do país.

Déficit Significativo de Servidores

Apesar do quantitativo autorizado pelo Ministério da Gestão para o concurso, a expectativa é que esse número não seja suficiente para suprir a defasagem de servidores no Bacen.

Isso porque, a carreira de analista, especificamente, apresenta um total de 5.309 postos, dos quais apenas 2.771 estão ocupados, gerando uma carência de 2.538 servidores.

Possibilidade de Convocações Adicionais

A carência de servidores no Bacen abre a possibilidade para que, durante o prazo de validade do concurso, mais candidatos aprovados sejam convocados. Mauricio Moura, diretor de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta do órgão, expressou a intenção da instituição de negociar com o governo a convocação de remanescentes.

Isso ressalta a importância estratégica do concurso não apenas para preenchimento imediato, mas também para suprir as demandas futuras do Banco Central.

Como serão as provas do concurso Bacen?

O concurso do Banco Central do Brasil (Bacen) em 2024 promete ser um processo seletivo abrangente, composto por diversas fases que visam avaliar a aptidão e competência dos candidatos.

Datas Marcadas para Provas

As provas objetivas e dissertativas estão programadas para ocorrer entre os meses de março e abril de 2024, proporcionando aos candidatos um período para preparação e revisão consistente.