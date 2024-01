Descubra o valor do salário para cuidadores de idosos: comparação entre Regime CLT e MEI

A nobre função de cuidador de idosos vai muito além de um simples trabalho; ela está intrinsecamente ligada à saúde, bem-estar e proteção da pessoa idosa.

Assim sendo, diante das complexidades que muitas famílias enfrentam ao lidar com a mobilidade reduzida de um ente querido, a contratação de um cuidador torna-se uma escolha fundamental.

É importante entender que este profissional desempenha um papel integral. Isso significa que assume a responsabilidade de garantir o conforto e a assistência necessários para o pai, mãe ou parente idoso.

Logo, para ingressar nesse campo de atuação, é imprescindível que o cuidador de idosos possua um curso com certificado. Dessa forma, o profissional terá a qualificação necessária para lidar com as demandas específicas dessa profissão.

Vale ressaltar que o cuidador não desempenha as mesmas funções de um enfermeiro, e tampouco pode ser equiparado a uma babá.

Sua principal missão é, portanto, dedicar-se ao cuidado da pessoa idosa com mobilidade reduzida. Em outras palavras, o profissional assume a responsabilidade por tarefas diárias que ela não pode realizar de forma independente.

A diferenciação na atuação destes profissionais é central para compreender a importância do papel do cuidador de idosos na promoção de uma vida saudável e digna para os mais velhos.

Todavia, o foco não reside apenas na execução de tarefas cotidianas, mas também na criação de um ambiente seguro e afetuoso, proporcionando qualidade de vida à pessoa assistida.

Enfim, se você está interessado em explorar mais sobre essa área e considera ingressar nesse campo de atuação, convidamos você a conferir nosso texto completo.



Para quem planeja entrar no campo do cuidado aos idosos ou está à procura de contratar um profissional dedicado, é fundamental compreender os aspectos financeiros envolvidos.

Mas já adiantamos aqui que o salário de um cuidador de idosos varia consideravelmente a depender de uma série de fatores.

Como por exemplo os preços praticados em uma determinada região, experiência e formações, o tipo de contratação e a carga horária acordada.

É relevante observar que esta atividade não possui um salário mínimo estabelecido por lei. Afinal, não foi oficialmente regulamentada como uma profissão, mas sim como uma função.

No entanto, existem iniciativas em tramitação na Câmara dos Deputados para proporcionar mais garantias aos cuidadores em seu ambiente de trabalho.

De qualquer forma, segundo dados da Catho, os valores pagos a um cuidador de idosos podem ser delineados da seguinte forma:

Trabalhador Autônomo (MEI): Entre R$ 900 e R$ 1.800, em média;

Trabalhador Contratado por uma Empresa Prestadora de Serviços de Cuidados com Idosos: Varia de R$ 2.300 a R$ 3.000.

Vale ressaltar que, se o profissional for contratado com carteira assinada, ele tem direito a todos os benefícios garantidos por lei, tais como 13º salário, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), contribuição previdenciária, entre outros.

Portanto, ao adentrar nesse campo, é importante considerar não apenas o aspecto financeiro, mas também as condições de trabalho e as possíveis mudanças legislativas que possam impactar o setor.

Gostaria de trabalhar como cuidador de idosos? Entenda mais sobre a formação

Se você tem o interesse em se tornar um cuidador de idosos, o primeiro passo fundamental é buscar a qualificação por meio de um curso especializado.

Essa formação abordará diversos temas fundamentais para o profissional. Logo, se constituem como uma base sólida para desempenhar suas funções de maneira eficiente e compassiva.

Por isso, o curso de capacitação para cuidador de idosos engloba uma série de tópicos essenciais, que são fundamentais para compreender as nuances dessa importante função.

Entre os temas abordados, destacam-se: