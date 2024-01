Descubra quando começa a valer o novo salário dos aposentados no Brasil!

Com a chegada do ano novo, muitos aposentados no Brasil estão ansiosos para saber quando começará a valer o novo salário mínimo. Após meses de discussões e expectativas, finalmente foi determinado o novo valor, trazendo alívio para os trabalhadores e beneficiários da Previdência Social. Neste artigo, vamos explorar em detalhes quando começa a ser pago o novo salário mínimo para aposentados, como foi determinado o seu valor e quais são as mudanças em relação aos anos anteriores.

Como foi determinado o novo valor?

De acordo com o Governo Federal, o novo valor do salário mínimo levou em consideração a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em 12 meses até novembro, que foi de 3,85%. No entanto, o presidente Lula prometeu durante a campanha que retomaria a chamada “política de valorização do salário mínimo”, o que significa aumentos acima da inflação.

Em agosto, o Congresso aprovou uma medida provisória que incluiu novamente essa política de valorização do salário mínimo, levando em consideração não apenas a inflação medida pelo INPC até novembro, mas também o índice de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores. Com isso, o salário mínimo terá um acréscimo de 3% equivalente ao crescimento do PIB em 2022.

O novo salário dos aposentados em 2024

A partir de janeiro de 2023, o valor do salário mínimo nacional teve um reajuste para R$ 1.302. No entanto, a partir do dia 1º de maio, o salário mínimo passou para R$ 1.320, sendo devido para funcionários do setor público e privado, assim como aposentados, pensionistas e demais beneficiários da Previdência Social.

Após a assinatura do decreto pelo presidente Lula, o novo salário mínimo para 2024 passou para R$ 1.412, representando um acréscimo de R$ 92 em relação ao valor anterior. Esse reajuste também traz mudanças para o salário dos aposentados em 2024.

Quando começa a ser pago o novo salário mínimo para aposentados?

Embora o novo valor do salário mínimo já esteja vigente desde o primeiro dia de 2024, o pagamento do novo salário mínimo para aposentados só começará a ser realizado quase no final de janeiro. Isso ocorre de acordo com o calendário de pagamento do INSS, que estabelece a data de pagamento para essas pessoas a partir de 25 de janeiro.



Para saber a data exata em que receberá o pagamento, basta verificar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador. Caso o aposentado ou pensionista não tenha acesso à internet, é possível ligar para a Central 135 para obter essa informação.

A tabela abaixo mostra o calendário de pagamentos do INSS para 2024:

Número final do cartão de benefício Data de pagamento 1 25/01/2024 2 26/01/2024 3 27/01/2024 4 28/01/2024 5 29/01/2024 6 30/01/2024 7 31/01/2024 8 01/02/2024 9 01/02/2024 0 01/02/2024

Reajuste do salário dos aposentados

É importante destacar que o salário mínimo é utilizado como base para reajustar o salário dos aposentados. Isso significa que cada vez que o salário mínimo passa por um ajuste, o salário dos aposentados também é ajustado. No entanto, os aposentados que recebem acima do mínimo terão um percentual de reajuste menor.

Além disso, os benefícios da Previdência Social são reajustados pelo INPC, levando em consideração apenas a inflação. Por outro lado, no reajuste do salário mínimo, considera-se não apenas a inflação, mas também o crescimento do PIB. Isso garante uma maior valorização do piso nacional, beneficiando os trabalhadores e aposentados.

Fundamental estar ciente do calendário de pagamentos

O novo salário mínimo para aposentados já está em vigor desde o início de 2024 e começará a ser pago quase no final de janeiro, seguindo o calendário de pagamento do INSS. Esse reajuste traz alívio para os aposentados e demais beneficiários da Previdência Social, garantindo um aumento real em seus rendimentos.

É fundamental que os aposentados estejam cientes do calendário de pagamentos do INSS e verifiquem a data exata em que receberão o pagamento. Além disso, é importante destacar o papel do salário mínimo no reajuste dos benefícios dos aposentados, proporcionando uma maior valorização do piso nacional.

Neste artigo, exploramos em detalhes as informações sobre o novo salário mínimo para aposentados no Brasil, desde a determinação do seu valor até a data de início dos pagamentos. Esperamos que essas informações sejam úteis e esclarecedoras para todos os aposentados e beneficiários da Previdência Social.