Desculpe, fãs dos Cowboys, há um novo ‘time da América’ graças a Taylor Swift, de acordo com Cam Newton

Cam Newton fez uma proclamação ousada, desafiando o título de longa data de ‘Time da América’ tradicionalmente concedido ao Dallas Cowboys.

Newton a crítica vem na esteira do dos vaqueiros decepcionante derrota no jogo wild card, deixando o outrora poderoso time sob escrutínio.

Cam Newton elogia Chiefs em meio à queda dos Cowboys

O antigo MVP da NFL e apresentador do 4º e 1º podcast, Newton acredita que é hora de uma mudança de lealdade.

“Na verdade, o time da América são os Kansas City Chiefs. Eles têm conseguido polarizar, não apenas do espectro esportivo, mas também do ponto de vista cultural. ele afirmou em um episódio recente.

Os Chiefs, recém-saídos de uma vitória dominante contra o Miami Dolphins, não estão apenas causando agitação dentro de campo, mas também fora dele.

Newton: Swifties transformam tudo em ouro

Com os laços de Travis Kelce com a sensação pop Taylor Swift e a influente presença online de Brittany Mahomes, o Chefes tornaram-se um ponto focal de atenção na NFL.

Newton aponta para o impacto cultural e a popularidade generalizada em torno do Chefesafirmando, “Tudo o que os Swifties tocam transforma-se em ouro.”

A dinâmica fora do campo, incluindo o aumento das vendas de camisas, o Kelce sucesso do podcast dos irmãos, Swift presença notável em Estádio Ponta de Flechae uma cobertura mais ampla do Mahomes família, contribuir para Newton afirmação.

Em contrapartida, o Vaqueirosapesar do seu sucesso histórico, têm enfrentado um desempenho inferior consistente desde a sua Super Bowl vencer em 1996.

Newton pedir uma reavaliação ‘Time da América’ alinha-se com um sentimento mais amplo de que o título deve ser conquistado no presente, em vez de repousar sobre os louros do passado.

Newton comentários geraram uma nova camada de conversas sobre a identidade em constante evolução do NFL time mais popular.