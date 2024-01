Desenrola Brasil 2024: as recentes aprovações do governo nas renegociações

O Desenrola Brasil mantém sua atuação em pleno vigor em 2024, superando as expectativas iniciais de sua extensão temporal.

Inicialmente previsto para encerrar em dezembro do ano passado, o programa foi estendido até março do ano vigente. Vale mencionar que, quando lançado, a estimativa era de que aproximadamente 70 milhões de pessoas pudessem beneficiar-se dele.

Idealizado como uma iniciativa do Ministério da Fazenda e sob a administração de Fernando Haddad, o Desenrola Brasil foi estrategicamente segmentado em dois grupos distintos de público-alvo, com diversas fases que, atualmente, já foram integralmente concluídas.

Isso significa que não é necessário aguardar por novos lançamentos para iniciar ou retomar as negociações.

Ao longo do processo, foram cumpridas três etapas cruciais:

Desnegativação de dívidas de até R$ 100: Iniciada em julho, esta fase possibilitou que mais de 6 milhões de pessoas tivessem seus nomes limpos; Renegociação de dívidas (para renda de até R$ 20 mil): Lançada em julho, esta fase ofereceu condições vantajosas para que pessoas com renda de até R$ 20 mil negociassem diretamente com as instituições bancárias; Renegociação de dívidas (para renda de até R$ 5 mil ou cadastrados no Cadastro Único): Iniciada em outubro, esta etapa permitiu que aqueles com renda de até R$ 5 mil ou inscritos no Cadastro Único negociassem suas dívidas diretamente pelo site do Desenrola, utilizando a conta no Gov.

O sucesso do Desenrola Brasil contou com a parceria essencial e o interesse dos bancos, sendo necessário um diálogo inicial para a adesão dos mesmos ao programa. Como contrapartida, houve a concessão de benefícios, como a redução de impostos.

Além das instituições bancárias, birôs de crédito como a Serasa também se aliaram ao Desenrola Brasil. Enfim, confira mais informações abaixo.

Quem pode se beneficiar das negociações proporcionadas pelo Desenrola Brasil?



Você também pode gostar:

Na prática, qualquer indivíduo com dívidas pendentes tem a oportunidade de negociar por meio do Desenrola Brasil. Entretanto, o público-alvo foi segmentado em duas categorias distintas.

Faixa 1:

Consumidores com renda de até R$ 5 mil mensais ou inscritos no Cadastro Único;

Devem realizar suas negociações diretamente no site do Desenrola Brasil ;

; É possível renegociar dívidas que foram negativadas entre os anos de 2019 e 2022, desde que o valor atualizado não ultrapasse R$ 20 mil.

Faixa 2:

Consumidores com renda mensal de até R$ 20 mil;

Indivíduos cujas dívidas bancárias foram registradas em cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022;

A negociação pode ser realizada diretamente com o banco, sem a necessidade de utilizar a plataforma do Desenrola.

Além disso, vale dizer que, uma das principais preocupações dos consumidores reside na compreensão dos tipos de contas elegíveis para negociação pelo Desenrola Brasil.

Isso ocorre porque, dependendo da origem da dívida, ela pode não ser incluída na plataforma, perdendo assim as vantagens das condições de pagamento facilitadas oferecidas pelo programa.

Ademais, e fundamental destacar que as dívidas com pessoa física não são aceitas; apenas aquelas realizadas com pessoa jurídica estão elegíveis.

Isso abrange diversos casos, como cartões de crédito cancelados devido à falta de pagamento, empréstimos não quitados, financiamentos em atraso, consórcios não pagos, cheques sem fundo, seguros não quitados.

Assim como contas de água, luz, cartões de supermercado e de lojas varejistas.

Você pode se interessar em ler também:

Condições de negociação facilitadas no Desenrola Brasil

O Desenrola Brasil oferece aos consumidores diferentes formas de negociação, aprovadas pelo governo federal, proporcionando oportunidades flexíveis de acordo com a faixa em que o devedor se encontra.

Para a Faixa 1:

Pagamento dividido em até 60 meses sem a obrigatoriedade de entrada;

Taxa de juros de 1,99% ao mês;

Primeira parcela com vencimento em 30 dias;

Desconto médio de 85% no pagamento à vista.

Para a Faixa 2:

Desconto médio de 90% no pagamento à vista.

Como negociar pelo Desenrola Brasil?

As empresas participantes do Desenrola Brasil estão comprometidas com a campanha e têm enviado mensagens aos consumidores inadimplentes, convidando-os a realizar acordos vantajosos.

Ao optar pelo pagamento à vista do valor total ou da primeira parcela, o nome do devedor é retirado dos órgãos de proteção ao crédito em aproximadamente dois dias úteis.

Para a Faixa 1:

Antes de tudo, visite o site oficial do Desenrola Brasil; Em seguida, clique em “Entrar com Gov” e efetue o login na sua conta; Na opção “Minhas dívidas”, selecione o débito que deseja negociar; Logo após, escolha entre pagamento à vista ou parcelado; Depois, aceite os termos de negociação e prossiga clicando em “Continuar”; Por fim, será gerado um QR Code para pagamento via PIX ou um boleto para o valor parcelado.

Para a Faixa 2: