Desenrola Brasil começa 2024 com novidades; saiba mais

O programa “Desenrola Brasil” trouxe excelentes atualizações para os usuários com classificação de conta bronze no portal GOV.BR. A partir de agora, eles têm a oportunidade de desfrutar dos benefícios oferecidos pela ferramenta de reestruturação de dívidas administrada pelo Governo Federal.

Adicionalmente, o período para essa reestruturação do Desenrola Brasil foi prolongado até o último dia de março de 2024. Essa inovação foi formalizada através da Medida Provisória 1.119 e da Portaria 1.572, ambas divulgadas no Diário Oficial em 11 de dezembro de 2023, uma terça-feira.

Quais são as implicações dessa extensão do prazo de negociações do Desenrola Brasil?

A extensão do prazo se aplica principalmente à categoria 1, que se refere a acordos diretos dentro da plataforma Desenrola Brasil. Enquanto isso, a categoria 2, que abarca acordos com instituições financeiras e outros detentores de crédito, permanece com validade até o último dia de dezembro.

A partir do mês subsequente, todas as tratativas serão exclusivamente mediadas pela plataforma digital. Anteriormente, o portal Desenrola requeria credenciais de nível prata ou ouro no GOV.BR para acessar os recursos e concluir reestruturações.

Agora, detentores de credenciais de nível bronze podem realizar essas ações, incluindo pagamentos à vista. Isso favorece uma população estimada em 12,7 milhões de indivíduos com status bronze, alinhados com os critérios do programa.

Revisão sobre o programa e quantitativo de renegociações

Sob a supervisão do Ministério da Fazenda, o Desenrola Brasil já assistiu aproximadamente 11 milhões de cidadãos brasileiros. Esta iniciativa proporcionou a anulação automática de débitos de até R$ 100 e facilitou a reestruturação de dívidas que somam mais de R$ 30 bilhões. Na plataforma, os descontos médios alcançaram 90% para liquidações à vista e 85% para pagamentos parcelados.

Com essa extensão, todas as dívidas presentes na plataforma tornam-se elegíveis para reestruturação com a alternativa de pagamento parcelado. Isso indica que cerca de 7,3 milhões de débitos, previamente disponíveis apenas para quitação integral, agora podem ser divididos em até 60 prestações sem exigência de entrada.



Assim, o primeiro pagamento será agendado somente para meados de 2024. Esses débitos foram acumulados entre os anos de 2019 e 2022, com montante atualizado abaixo de R$ 20 mil.

Como participar e renegociar no programa Desenrola Brasil?

O Desenrola viabiliza a reestruturação com várias entidades financeiras, até mesmo aquelas onde o devedor não mantém conta ativa. É viável optar pela instituição que proporciona as condições mais vantajosas, centralizando todos os débitos em um único local.

Caso haja necessidade de suporte para navegar no site, é possível visitar fisicamente as unidades do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras. Dessa forma, equipes especializadas estão capacitadas para orientar os interessados no Desenrola.

Como fazer o cadastro da conta no gov.br

A conta gov.br representa uma identificação digital que verifica a autenticidade do indivíduo em ambientes digitais. Dessa forma, possibilita o acesso protegido a uma variedade de serviços providos pelo governo, incluindo:

CNH Eletrônica;

Declaração de Imposto de Renda;

Recursos do SUS;

Portal e-Social;

Enem;

Entre outros.

O registro é gratuito e acessível a todos os cidadãos brasileiros. Para se cadastrar, siga as instruções abaixo:

Visite o site oficial do governo ;

; Opte por “acessar com gov.br”;

Informe seu CPF e clique em “prosseguir”;

Leia e concorde com os termos de uso, em seguida, clique em “continuar”;

Escolha um dos bancos para criar a sua conta ou selecione “tentar outra abordagem” caso não possua conta bancária;

Preencha o formulário com os seus dados pessoais;

Você receberá um código, seja por e-mail ou mensagem de celular. Insira-o;

Crie uma senha que atenda aos critérios de segurança.

Ao completar o seu registro no gov.br, você terá acesso seguro a uma ampla gama de serviços governamentais.