Desenrola Brasil dá início ao processo de renegociação de débitos em cartões de crédito

O prazo do programa de renegociação de dívidas, inicialmente estabelecido até dezembro, foi estendido, oferecendo aos consumidores uma oportunidade adicional para aderir ao Desenrola Brasil até março deste ano.

Agora, além de ter mais tempo para regularizar suas finanças, os consumidores podem desfrutar de condições especiais para quitar diversas pendências, inclusive aquelas relacionadas ao cartão de crédito.

Muitas vezes, as dívidas acumuladas no cartão de crédito se transformam em um verdadeiro desafio para os consumidores.

Com faturas se acumulando rapidamente, o risco de ter o nome negativado e o cartão cancelado aumenta, tornando a situação ainda mais complicada.

Assim, através deste programa, os consumidores têm a oportunidade de compreender melhor como podem renegociar suas dívidas e garantir benefícios consideráveis.

Seja qual for o montante acumulado ou a origem das dívidas, o Desenrola Brasil oferece uma uma solução vantajosa para ajudar os consumidores a superar seus desafios financeiros.

Convidamos você a explorar mais sobre essa valiosa oportunidade e a descobrir os benefícios que o Desenrola Brasil pode trazer para sua situação financeira.

Facilidades de negociação de dívidas no Desenrola Brasil

O Desenrola Brasil oferece aos consumidores uma oportunidade interessante de negociar diversas modalidades de dívidas, abrangendo desde cartão de crédito, empréstimos, financiamentos, contas de água, luz e telefone, até débitos relacionados a cartões de supermercado, crediário em lojas varejistas, entre outros.

Ao acessar a plataforma, os usuários têm acesso transparente às informações essenciais de suas dívidas, incluindo o valor original do débito, o montante atualizado com descontos aplicados e as opções de pagamento disponíveis.

O Desenrola Brasil disponibiliza duas alternativas de quitação aos consumidores:

Pagamento à vista:

Descontos substanciais de até 90% sobre o valor total da dívida original.

Parcelamento:

Possibilidade de dividir o débito em até 60 prestações mensais;

Taxa de juros competitiva de 1,99% ao mês;

Importante observar que nem todos os credores oferecem a opção de parcelamento.

Vale mencionar que, segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto Locomotiva, o cartão de crédito é o principal motivo para a inadimplência de 60% dos brasileiros.

Você pode se interessar em ler também:

Veja a melhor maneira de negociar suas dívidas no Desenrola Brasil

Quando se trata da dívida do cartão de crédito, que é considerada um débito bancário, os consumidores têm diversas opções para encontrar ofertas vantajosas de pagamento.

Uma abordagem prática e segura é utilizar a plataforma do Desenrola Brasil para realizar negociações de forma eficiente.

O processo é simples e acessível a todos. Basta seguir os passos abaixo:

Antes de tudo, acesse o site oficial do Desenrola Brasil e clique na opção “Entrar com gov.br” para iniciar o processo de autenticação; Em seguida, faça o login utilizando seu CPF e senha cadastrados; O sistema fornecerá uma visão completa de todos os débitos pendentes em seu nome, juntamente com diversas opções de pagamento disponíveis; Depois disso, selecione a dívida que deseja negociar e clique na opção “Negociar”; Informe a forma como pretende efetuar o pagamento, seguindo as opções apresentadas, e finalize o processo.

Por fim, ao realizar o primeiro pagamento, o acordo será oficialmente confirmado.

Dados sobre a inadimplência no Brasil

No encerramento do mês de novembro de 2023, o Brasil testemunhou a presença de 71,81 milhões de indivíduos em situação de inadimplência, representando uma parcela significativa de 43,82% da população adulta do país.

Apesar desse cenário preocupante, é importante ressaltar que houve uma redução de 143,5 mil pessoas em comparação com o mês de outubro do mesmo ano.

Esta queda é especialmente notável, uma vez que marca a primeira diminuição após três meses consecutivos de aumento, conforme revelam dados da Serasa.

Ao analisar o panorama estadual, o Rio Grande do Norte desponta com a maior alta percentual, registrando um aumento de 3,1%. Em contrapartida, o Ceará se destaca pela maior queda, apresentando uma redução significativa de 1,7%.

No que diz respeito aos números absolutos, Minas Gerais lidera o ranking dos estados com o maior acréscimo, somando 126,5 mil novos inadimplentes entre outubro e novembro. Por outro lado, o Ceará sofreu uma diminuição de 54.800 indivíduos nessa situação.

No tocante à distribuição geográfica, o Rio de Janeiro assume a liderança com o maior percentual da população adulta em situação de inadimplência, atingindo 53,17%.

Em segundo lugar, o Distrito Federal registra 52,79%, enquanto o Amapá completa o top 3 com 52,74%.

Interessantemente, houve uma inversão de posições entre o Distrito Federal e o Amapá em relação ao mês de outubro, com a capital federal ascendendo para o segundo lugar.

Por fim, destaca-se que o Estado do Piauí apresenta o menor percentual de sua população adulta em situação de inadimplência, totalizando 34,03%.