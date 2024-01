Desenrola Brasil: dívidas de conta de luz têm desconto de até 90%

Se você é um dos cerca de 80 mil moradores de Brasília que estão com débitos na conta de luz, temos uma boa notícia para você. O programa Desenrola Brasil, do governo federal, foi prorrogado até o fim de março, permitindo que você renegocie suas dívidas de energia com descontos de até 90%. Neste artigo, vamos explicar como você pode participar desse programa e aproveitar os benefícios oferecidos pela Neoenergia.

O Programa Desenrola Brasil e os Benefícios da Renegociação

O programa Desenrola Brasil, uma iniciativa do governo federal, visa auxiliar os consumidores brasileiros que têm dívidas em suas contas de energia elétrica. Através desse programa, é possível renegociar os débitos e obter descontos significativos, facilitando o pagamento e evitando problemas futuros.

De acordo com a Neoenergia, cerca de 80 mil moradores do Distrito Federal têm dívidas com a empresa devido ao não pagamento das contas de luz. Com a prorrogação do programa Desenrola Brasil, essas pessoas têm a oportunidade de renegociar seus débitos até o dia 31 de março. Os descontos oferecidos pela Neoenergia podem chegar a 90% e os pagamentos podem ser parcelados em até 60 vezes.

Pré-requisitos para Participar da Renegociação

Para participar da renegociação de suas dívidas de energia elétrica, é necessário atender a alguns pré-requisitos estabelecidos pela Neoenergia. São eles:

Ter uma renda de até dois salários-mínimos;



Ter débitos negativados entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.

Caso você se enquadre nesses critérios, você pode aproveitar os benefícios oferecidos pelo programa Desenrola Brasil e renegociar suas dívidas com descontos de até 90%.

Como Funciona a Negociação



A negociação das dívidas de energia elétrica através do programa Desenrola Brasil oferece uma série de vantagens para os consumidores. Veja como funciona:

Possibilidade de obter descontos de até 90%;

Dívidas de até R$ 20 mil por devedor podem ser parceladas em até cinco anos (60 meses);

Não é necessário fazer um pagamento inicial;

O valor mínimo da parcela é de R$ 50;

A primeira parcela vence em até 30 dias após a negociação.

É importante ressaltar que as dívidas que podem ser parceladas através do programa Desenrola Brasil são aquelas de até R$ 20 mil reais.

Como Participar da Renegociação

Para participar da renegociação de suas dívidas de energia elétrica através do programa Desenrola Brasil, é necessário seguir alguns passos. Veja como fazer:

Acesse o link para acessar o site da Neoenergia; Faça o cadastro na plataforma; Verifique se você possui uma conta nível prata ou ouro; Siga as instruções fornecidas para prosseguir com a renegociação.

É importante lembrar que apenas os clientes que se enquadram nos critérios do programa Desenrola Brasil podem participar da renegociação através do link mencionado acima.

Alternativas para Clientes que não se Enquadram no Desenrola Brasil

Caso você seja um cliente da Neoenergia que não se enquadra nos critérios do programa Desenrola Brasil, ainda existem alternativas para renegociar suas dívidas de energia elétrica. Através da Flexpag, empresa de tecnologia responsável pela arrecadação de pagamentos, você pode parcelar seus débitos em até 21 vezes no cartão de crédito, com a mesma taxa de juros de financiamento do programa do governo (1,99% ao mês) e um desconto de até 90%.

Essa opção é voltada para clientes que foram negativados entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022 e permanecem negativados. Para participar dessa renegociação, basta acessar o link e seguir as instruções fornecidas.

Garanta Agora o Fornecimento Contínuo de Energia

O programa Desenrola Brasil oferece uma excelente oportunidade para os moradores de Brasília que estão com débitos em suas contas de luz. Através desse programa, é possível renegociar as dívidas de energia elétrica com descontos de até 90% e pagamentos parcelados em até 60 vezes. Além disso, existem alternativas para clientes que não se enquadram nos critérios do programa, como a possibilidade de parcelar as dívidas no cartão de crédito com descontos oferecidos pela Flexpag.

Não deixe essa oportunidade passar. Acesse os links mencionados acima e comece a renegociar suas dívidas de energia elétrica hoje mesmo. Garanta o fornecimento contínuo de energia para sua residência e evite problemas futuros.