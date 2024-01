Desenrola: governo faz MUDANÇAS no Programa de renegociação de dívidas

O programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil, lançado no ano passado com o objetivo de reduzir a inadimplência no país, anunciou recentemente mudanças em sua plataforma. Agora, a plataforma poderá ser acessada não apenas pelo site oficial, mas também por meio de integração com sites de bancos, birôs de crédito e outras instituições financeiras cadastradas no programa. Essa integração visa facilitar o acesso dos brasileiros endividados às opções de renegociação disponíveis.

Acesso facilitado através de parcerias

Antes das mudanças, o acesso à plataforma do Desenrola Brasil era limitado a usuários com nível mínimo de segurança no site oficial do gov.br. Agora, mesmo usuários com nível de segurança bronze poderão utilizar a plataforma através dos canais parceiros, como sites de bancos e birôs de crédito. Isso significa que mais brasileiros terão a oportunidade de renegociar suas dívidas e obter descontos especiais.

Incentivo às renegociações

Com a integração da plataforma do Desenrola Brasil aos parceiros, a Fazenda abriu a possibilidade de os bancos credores pagarem uma taxa para os parceiros, especialmente os birôs de crédito, que conseguirem direcionar os devedores para o programa de renegociação. Essa mudança é vista como um incentivo às renegociações, pois os parceiros terão um motivo financeiro para encaminhar os devedores ao Desenrola Brasil.

Impacto para o devedor

Segundo o Ministério da Fazenda, as mudanças na plataforma do Desenrola Brasil não trarão nenhum impacto negativo para o devedor. Por exemplo, se uma pessoa possui uma dívida com o banco Itaú e realiza a renegociação através do redirecionamento do site do Serasa, o Itaú remunera o Serasa pela indicação. Portanto, o devedor continuará a usufruir dos mesmos descontos e benefícios na plataforma, sem qualquer alteração.

Como funciona o Desenrola Brasil

O Desenrola Brasil é um programa de renegociação de dívidas que tem como objetivo auxiliar os brasileiros a sair das situações de inadimplência. A plataforma oferece diversas opções de renegociação, permitindo que os devedores encontrem a solução mais adequada para a sua situação financeira.



Passo 1: Cadastro na plataforma

O primeiro passo para utilizar o Desenrola Brasil é realizar o cadastro na plataforma. O processo é simples e requer apenas algumas informações básicas do usuário, como nome, CPF e dados de contato. Após o cadastro, o usuário terá acesso a sua área pessoal na plataforma, onde poderá visualizar suas dívidas e iniciar o processo de renegociação.

Passo 2: Visualização das dívidas

Na área pessoal da plataforma, o usuário poderá visualizar todas as suas dívidas cadastradas. A plataforma possui integração com diversos bancos e birôs de crédito, o que facilita o acesso às informações sobre as dívidas. O usuário poderá ver o valor total da dívida, a instituição credora e os descontos disponíveis para renegociação.

Passo 3: Escolha da opção de renegociação

Após visualizar as dívidas, o usuário poderá escolher a opção de renegociação que melhor se adequa à sua situação financeira. O Desenrola Brasil oferece diferentes alternativas, como parcelamento com desconto, quitação com redução de juros e negociação de prazos. O usuário poderá simular as opções disponíveis e escolher aquela que melhor atende às suas necessidades.

Passo 4: Pagamento e acompanhamento

Após escolher a opção de renegociação, o usuário poderá realizar o pagamento diretamente através da plataforma. O Desenrola Brasil oferece diferentes formas de pagamento, como boleto bancário e débito automático. Além disso, o usuário poderá acompanhar o andamento da renegociação e receber atualizações sobre o status da sua dívida.

Retome o controle de suas finanças

O programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil passou por mudanças que visam facilitar o acesso dos brasileiros endividados às opções de renegociação disponíveis. Com a integração da plataforma aos sites de bancos, birôs de crédito e outras instituições financeiras, mais pessoas terão a oportunidade de sair da inadimplência e melhorar sua situação financeira. O Desenrola Brasil continua oferecendo descontos e benefícios para os devedores, sem nenhum impacto negativo. A renegociação de dívidas se torna mais acessível e simples, possibilitando que os brasileiros retomem o controle de suas finanças.