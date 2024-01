Deshaun Watson acusado de ser um dos maiores ‘assassinos de treinadores da NFL’ de todos os tempos

EUÉ engraçado como os fãs tendem a fazer essas afirmações absolutistas sobre jogadores profissionais da NFL que estão simplesmente tentando fazer seu trabalho, mas às vezes não obtêm resultados. Deshaun Watson teve muitos problemas desde que iniciou sua carreira profissional que o perseguem há anos. Durante seu tempo na NFL, os treinadores Bill O’Brien, David Culley e agora Alex Van Pelt foram demitidos de seus cargos. Atribuir essas decisões da liderança da equipe ao Watson é comum entre Marrons torcedores, que estão fartos do jogador desde que ele passou a ser acusado por mulheres de conduta inadequada. Muitos deles acreditam que esta foi uma grande distração que não lhe permitiu jogar em sua capacidade total.

Collinsworth traz à tona os problemas fora de campo de Deshaun Watson antes de jogar como quarterbackMarca English

Também há fãs que não reagiram bem quando o Cleveland Browns deu a Watson uma extensão de contrato que eles acreditam que ele não merecia. Agora que Van Pelt se foi, esses fãs estão todos querendo colocar Watson nas redes sociais. Pensando que eles influenciam de alguma forma o que os Browns decidem com base no que os fãs protestam. Um fã twittou isto: “Primeiro Bill O’Brien, depois David Culley, agora Alex Van Pelt. Deshaun Watson está começando a parecer um dos maiores assassinos de treinadores de todos os tempos. Na temporada dos Browns, Kevin Stefanski teria sido o último técnico que Watson teria sido demitido.”

Mas os fãs também apoiam Watson

Apesar de alguns desses fãs falarem mal de Deshaun Watson, há muitos que também acreditam que ele é real. Eles ainda acreditam em suas habilidades e o consideram um dos melhores zagueiros do ramo. No entanto, eles definitivamente não concordam que este novo contrato deveria ter sido tão alto. Em retrospectiva, os fãs não estão felizes com a falta de Watson nesta temporada após assinar o contrato, mas também estão profundamente insatisfeitos com a tomada de decisões dos Browns nos últimos anos. Nem tudo é culpa de Deshaun Watson.