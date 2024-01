Deshon Elliott quebra capacete de Patrick Mahomes e agora pede ajuda divina contra Chiefs

Tele Notas de búfalo podem precisar de alguma ajuda externa se quiserem superar Patrick Mahomes e a Chefes de Kansas City no domingo, e Deshon Elliott pode apenas ter a resposta.

Chefes quarterback Mahomes espera-se que inspire seu time à vitória no playoff divisionário, embora o Contas – agora com 12-6 na temporada – oferecerão um teste severo às suas habilidades.

O capacete de Patrick Mahomes se abre após um golpe intenso no jogo

Golfinhos de Miami segurança Elliott já provou o amargor da derrota depois de perder para o Chefes 26-7 no sábado.

E agora, ele está preparado para arriscar a ira dos torcedores de seu time ao torcer pelos rivais da divisão Leste da AFC para vingar o Golfinhos‘ derrota nos playoffs.

Publicando uma imagem em sua conta do Instagram de uma salada césar, Elliott disse que esperava que o Contas poderia perturbar as probabilidades ao derrotar os atuais campeões do Super Bowl e tentar rezar para que o cenário existisse.

“Rogo pela Graça de Deus no Chefes queda [sic]. Espero Búfalo bate neles como se tivessem roubado alguma coisa”, escreveu ele.

Alguns podem chamar isso de uma tentativa desesperada de vingança, enquanto outros podem acreditar que o Contas ter uma chance genuína de vencer o Chefes depois de uma campanha nada assombrosa para Andy Reiddo lado.

Como Deshon Elliott quebrou o capacete de Patrick Mahomes

Os capacetes são feitos para suportar impactos pesados ​​para proteger a cabeça, mas Elliott é construído diferente.

Faltando 9:25 para o fim do terceiro quarto do confronto curinga de Kansas City com o Golfinhos de Miami, Mahomes escapou do bolso e quebrou a extremidade direita para o Golfinhos‘linha do gol.

Lá, ele foi recebido por Elliott no Golfinhos‘linha de três jardas, e ele bateu de frente com Mahomes com tanta força que seu capacete quebrou e um pedaço do exterior até voou.

Mahomes exigiu um capacete sobressalente, o que não é visto com frequência na NFL, já que ele exibiu o enorme chip na parte superior de seu equipamento de proteção de cabeça.

E esse incidente, combinado com Elliotto apelo por um Contas vitória, parece sugerir que não há amor perdido entre os dois antes do confronto de domingo.