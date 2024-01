Destaques completos do vídeo da luta de Artur Beterbiev x Callum Smith

Assista aos destaques completos do vídeo da luta Artur Beterbiev x Callum Smith do evento Beterbiev x Smith, cortesia do Top Rank e outros meios de comunicação.

Beterbiev x Smith aconteceu em 13 de janeiro no Videotron Centre na cidade de Quebec, Quebec. Artur Beterbiev (20-0, 29 KOs) defende seus títulos WBC, IBF e WBO dos meio-pesados ​​contra Callum Smith (29-2, 21 KOs) em uma luta de alto risco, que foi ao ar ao vivo na ESPN e ESPN +.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Beterbiev x Smith, confira o blog ao vivo de Alexander K. Lee do MMA Fighting.

Rodada 1: Beterbiev dá um soco enquanto empurra Smith para as cordas. Ele solta as mãos para forçar Smith a entrar no modo defensivo. Smith leva a luta de volta ao centro do ringue e atira de volta com alguns socos à distância. Beterbiev entra com o jab e passa outra mão direita pela guarda de Smith. Smith permaneceu ocupado, mas não teve muito sucesso em acertar algo difícil. O golpe de Beterbiev está certo. Há uma boa mão direita para Smith e depois uma esquerda que faz Beterbiev recuar. Smith com um combo curto para acertar alguns socos no corpo. Contra-esquerda de Beterbiev retarda Smith. Há outro bom direito para Beterbiev. Beterbiev dá alguns socos fortes e finaliza o round com força. Abertura animada de três minutos.

MMA Fighting marca o round 10-9, Beterbiev.

2 ª rodada: Beterbiev deixando a mão direita livre. Smith dá um soco no corpo. Essa direita curta está realmente causando problemas a Smith. Beterbiev controlando a ação com o jab. Smith com um amplo 1-2. Beterbiev quebra Smith com direito ao corpo. Smith caminha com Beterbiev, mas permanece cauteloso com Beterbiev encurralado. Beterbiev circula e marca com um soco. Rasgue para o corpo de Beterbiev. Smith trabalha para se livrar dos problemas. Beterbiev marca com um soco. Smith acerta um gancho de esquerda e circula. Smith fecha a rodada com boa combinação.

MMA Fighting marca o round 10-9, Beterbiev. No geral, 20-18 Beterbiev.

Rodada 3: Smith mostrando verdadeira urgência no terceiro round, testando a defesa de Beterbiev com alguns socos rápidos. O direito ao corpo é válido para Smith. Beterbiev responde e um direto de esquerda acerta Smith. Beterbiev utilizando trabalho corporal para abrir Smith. Smith com alguns golpes no corpo, mas recebe um aviso para ter cuidado com um chute rasteiro. Beterbiev com uma direita rápida nas costelas de Smith. Ele está perfurando as defesas de Smith com aquele golpe. Os socos de Smith estão começando a falhar. Beterbiev se apresentando. Ele está fazendo Smith errar enquanto acumula pontos.

MMA Fighting marca o round 10-9, Beterbiev. No geral, 30-27 Beterbiev.

Rodada 4: Beterbiev avança imediatamente para cortar o anel. Esse golpe é dinheiro. Beterbiev vence a troca com uma direita no meio. Smith procurando marcar para o corpo. Beterbiev dobra com a esquerda. Tiros ininterruptos de Beterbiev, ele não dá espaço para Smith respirar. Smith manteve a cabeça ativa, apenas tentando se tornar um alvo móvel, mas Beterbiev manteve-se disciplinado. Beterbiev com uma grande direita. Smith o pega com um soco certeiro. Beterbiev volta ao jab para restabelecer o ritmo. Smith com um trio de mãos esquerdas sólidas. Bom bem no meio de Smith. Beterbiev dá socos poderosos, mas Smith está defendendo bem. Ação emocionante.

MMA Fighting marca o round 10-9, Beterbiev. No geral, 40-36 Beterbiev.

Rodada 5: Uma troca de golpes abre o quinto. Smith não recuou ao pousar no corpo, mas alguns golpes o colocaram em desvantagem mais uma vez. Beterbiev está controlando o alcance com seu jab. Beterbiev circulando e golpeando, Smith permanecendo fora de perigo na maior parte do tempo nesta rodada. Talvez os dois lutadores estejam descansando depois daquele round 4 cheio de ação. Smith com uma esquerda no corpo, Beterbiev está ali mesmo com um contra-ataque. Smith tenta intimidar Beterbiev no escanteio, mas Beterbiev abre caminho com um soco. Golpe após golpe acerta Beterbiev.

MMA Fighting marca o round 10-9, Beterbiev. No geral, 50-45 Beterbiev.

Rodada 6: A liderança à direita chama a atenção de Smith. Outra direita cai enquanto Smith tem que sair do canto. Beterbiev acabou de marcá-lo com o direito agora. A esquerda rápida de Beterbiev se conecta. Smith intervém com um tiro sorrateiro no corpo. A mão direita de Smith passa. Smith avança, mas uma esquerda forte de Beterbiev impede isso. Mais golpes de Beterbiev. Beterbiev evita um soco e acerta Smith. Smith nas cordas, ele se levanta por autopreservação. Pontuações combinadas para Smith.

MMA Fighting marca o round 10-9, Beterbiev. No geral, 60-54 Beterbiev.

Rodada 7: Beterbiev permanece elástico, desferindo seu golpe. Ele está misturando bem os golpes quando diminui a distância. Smith de volta ao corpo. Deixado ao lado da cabeça de Smith o machuca. Beterbiev simplesmente abandonou o couro pesado e Smith foi dispensado pela primeira vez em sua carreira. Este pode ser o começo do fim. A ação recomeça e Beterbiev simplesmente continua. Outro knockdown segundos depois. Isso será tudo para Smith.

Artur Beterbiev derrotou. Callum Smith por nocaute técnico no sétimo round