Assista aos destaques completos do vídeo da luta Magomed Ankalaev x Johnny Walker 2 da luta principal do UFC Vegas 84, cortesia do UFC e outros meios de comunicação.

UFC Fight Night: Ankalaev vs. Walker 2 aconteceu no dia 13 de janeiro no UFC APEX em Las Vegas, Nevada. Os contendores meio-pesados ​​do UFC Magomed Ankalaev (18-1-1, 1 NC) e Johnny Walker (21-8, 1 NC) se enfrentaram em uma revanche de alto risco no evento principal da noite, que foi ao ar ao vivo pela ESPN+.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Ankalaev vs. Walker 2, confira o blog ao vivo de Shaun Al-Shatti do MMA Fighting.

Rodada 1: Walker começa rápido, misturando chutes nas pernas e no corpo. Outra metade do chute interno na panturrilha acerta Walker. Ele sobe alto com um chute, mas Ankalaev bloqueia. Chute de machado selvagem de Walker e outro chute alto que erra. O nariz de Ankalaev já está um pouco vermelho. Ankalaev se esquiva de um punho giratório rebelde. Ankalaev desce com um chute na perna e depois se esquiva de outro soco giratório maluco de Walker. Ankalaev acerta e arranca um sorriso de Walker. Chute baixo de Walker e outro. Ele definitivamente está fazendo desses chutes o ponto focal de seu plano de jogo. Ankalaev acerta Walker com força com um chute na panturrilha. Ankalaev dá um chute direto na xícara de Walker. Oh garoto. Walker não está satisfeito – e você não pode culpá-lo, considerando como a luta terminou da última vez. Walker demora para se recuperar e Ankalaev recebe um “duro aviso” de Goddard. OK, estamos de volta. Faltam trinta segundos. Eles trocam chutes baixos. Walker solta um pouco de capoeira, mas erra. MMA Fighting marca 10-9 Walker.

2 ª rodada: Eles imediatamente se encontram no centro e trocam chutes. Intensidade muito maior de Ankalaev nesta rodada. Outra troca de chutes baixos. Walker tenta acertar o corpo, mas erra. As pernas dos dois homens estão começando a sofrer todos esses danos. Walker circula com o pé traseiro. Movimento muito mais evasivo de Walker nesta rodada, Ankalaev perseguindo-o por toda a jaula. ENORME GANCHO DE DIREITA DE ANKALAEV!!!! OH MEU DEUS! WALKER SAIU!!! ISSO ESTÁ FEITO! Uau, que soco. Do nada. Esse homem pode ter acabado de ganhar outra chance pelo título.

Magomed Ankalaev derrotou. Johnny Walker por nocaute (soco) aos 2:42 do 2º round