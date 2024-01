Detroit Pistons a caminho de se tornar o pior time da história da NBA

Tele temporada para o Pistões DetroitO , um dos merecidamente piores times de todos os tempos, pode ficar ainda pior. Sim, os Pistons, que perderam 28 partidas consecutivas antes da véspera de Ano Novo, e pensaram que seu ponto baixo foi uma derrota por 129-127 para o Raptors de Torontosofreram ainda mais infortúnios.

Este infortúnio veio na forma de uma goleada por 110-131 do Reis de Sacramentoo que normalmente não seria uma grande história, mas nesta ocasião os Pistons tinham uma vantagem de 20 pontos sobre os seus adversários.

Sabonis, defendido por Wiseman.LAPRESSE

Como o Detroit perdeu o controle do jogo?

O primeiro quarto foi maravilhoso no Motor City, com uma largada brutal de 47-29, impulsionada por uma enorme tabela de arremessos: 19/25 no TC e 7/10 no T3. Eles tiveram tempo de chegar ao intervalo perdendo (68-65) e jogar um dos piores segundos tempos do NBA história.

Os pontos foram caindo até a derrota por 21 pontos. Nos últimos 25 anos, apenas cinco equipas repetiram este feito. De liderar por 20 pontos a perder pelo menos pela mesma margem.

Eles compõem uma lista lamentável depois dos Wolves que em 1999 perderam por 28 em um jogo que venceram por 20 contra os Warriors, dos Clippers que em 2000 lideraram por 23 contra os Kings e perderam por 21, dos Rockets que venceram por 21 mas perderam por 20 contra o Heat em 2015, novamente outro Wolves que liderou por 20 e perdeu pela mesma diferença contra o Clippers em 2021 e o último exemplo do Memphis Grizzlies na temporada passada. Eles lideraram por 23 contra o Bulls e perderam por 21.

“As derrotas nos custaram caro. Também não conseguimos converter boas situações em ataques certos”, declarou o técnico Monty Williams.

Repórter do Memphis Grizzlies de que as estrelas da NBA não se cansamMC

O treinador de seis anos e 78,5 milhões de dólares contou o que considera ser o principal problema dos Pistons, embora esteja ciente de que este é um trabalho de longo prazo.

“O passo que precisamos de dar é que quando jogamos bem e outras equipas começam a procurar contacto e a ser mais físicos, precisamos de mudar o ritmo. Não o fazemos.”

Os Pistons ainda estariam prestes a piorar seu histórico. Eles não venceram em 2024: 0-5 é o seu recorde desde o início do Ano Novo e as coisas não parecem melhorar rapidamente.