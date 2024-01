Devin Booker marca 52 pontos em outra performance inspiradora

Aé Devin Booker acertou sua sexta cesta de 3 pontos da noite para eclipsar o Platô de 50 pontosele se virou e olhou cerca de 15 fileiras atrás do Fênix Sóis‘ banco, onde seu pai e seu avô estavam sentados.

Booker marcou um recorde da temporada 52 pontos em 37 minutos em quadra – seu segundo jogo consecutivo de 50 pontos contra o New Orleans – e o Phoenix Suns venceu o Pelicans por 123 a 109 na noite de sexta-feira, conquistando sua quarta vitória consecutiva.

“Tenho 50 pessoas lá fora e estou prestes a ir vê-las”, disse Booker, que jogou no ensino médio na costa do Mississippi. “É daí que vem a minha principal motivação, de toda a minha família que está aqui. Eles passam por aqui toda vez que toco aqui e não gosto de fazer show para eles.”

A última vez que Booker – que fez 25 pontos no primeiro quarto – esteve na escalação do Suns contra o New Orleans, ele marcou 58 pontos na vitória em Phoenix em 17 de dezembro de 2022. Na sexta-feira, ele acertou 18 de 30 arremessos de campo, 6 de 11 em 3s e acertou 10 lances livres sem errar.

Booker alcançou 50 pontos para o sexta vez em sua carreira. Ele teve 70 pontos, o recorde de sua carreira, em Boston em 24 de março de 2017.

“O cara tem um incrível instinto assassino”, disse o técnico do Suns, Frank Vogel. “Ele tinha aquele olhar esta noite.

“Foi uma grande vitória da equipe, mas Book foi espetacular“, acrescentou Vogel.”Ele foi capaz de incendiar esses caras, mas quando os times duplos chegaram, ele compartilhou.”

Kevin Durant somou 26 pontos e Jusuf Nurkic pegou 15 rebotes para o Phoenix. O Suns acertou 49,5% (46 de 93) e liderou por 30 pontos no segundo tempo.