Dez principais maneiras de corrigir o código de erro 10000 do macOS

O Mac da Apple é um produto premium que os profissionais adoram comprar devido à sua qualidade e segurança. Os usuários ficam maravilhados com o Mac apenas pelas atualizações regulares e pela segurança que ele oferece. A Apple sempre trabalha para fornecer atualizações ao Mac para que os usuários possam utilizá-lo sem problemas.

Ainda assim, existem alguns problemas que os usuários enfrentam com o Mac. Os usuários estão relatando que estão recebendo o Código de erro 100006 em seu Mac. Isso está lhes causando muitos problemas. No entanto, os usuários não conseguem entender por que estão recebendo o erro. Estamos aqui com este guia onde explicaremos mais sobre o Código de erro 100006 no Mac e como corrigi-lo.

Qual é o código de erro 100006 em um Mac?

Os usuários que estão recebendo o código de erro 100006 em seus Macs não entendem por que estão enfrentando o problema. Os usuários relataram que estão recebendo o Código de erro 100006 ao copiar alguns arquivos, fazer backups, etc.

Muitos usuários até tentaram pesquisar o código de erro 100006, mas não conseguiram encontrar nenhuma descrição para ele. A Apple não publica essas descrições de códigos de erro no site. Aqui estão alguns dos motivos pelos quais você pode estar enfrentando o erro.

Copiando alguns arquivos que podem não ter as permissões adequadas.

O disco não tem espaço suficiente.

Existem alguns problemas com as atualizações.

Alguns problemas existem com o arquivo.

O disco para o qual você está copiando não tem espaço suficiente.

Pode haver alguns problemas de conectividade de rede.

Corrija o código de erro 100006 no Mac ao tentar gravar ou ler uma unidade externa

Estamos aqui com as maneiras pelas quais você poderá corrigir o código de erro 100006 no Mac. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para corrigir isso.

Tente reiniciar o Mac

Os usuários que enfrentam o problema podem tentar reiniciar o Mac. É uma das maneiras pelas quais você poderá resolver o código de erro 100006 no seu Mac. Muitos usuários tentaram dessa forma e conseguiram resolver o problema facilmente.

Reparar permissões de disco

Permissões de disco incorretas podem levar ao código de erro 100006.

Abrir “ Utilitário de Disco ” de Aplicativos > pasta Utilitários.

” de Selecione seu disco de inicialização e clique em “ Primeiro socorro .”

.” Siga as instruções na tela para reparar as permissões do disco.

Tente usar uma porta diferente

Se você ainda estiver tendo o problema e fazendo algo como copiar arquivos, transferir para o disco externo, etc., tente usar uma porta diferente. Às vezes, a porta também pode ser o motivo pelo qual você pode estar tendo o problema. Portanto, você deve tentar usá-lo em uma porta diferente e verificar se o problema foi resolvido ou não.

Experimente um disco diferente

Se você estiver tendo problemas ao tentar acessar ou usar um disco (seja um disco rígido externo, uma unidade USB ou até mesmo uma imagem de disco), mudar para um disco diferente pode ajudar a determinar se o problema está no disco original ou no seu. A capacidade do Mac de interagir com discos em geral.

Ejete o disco original com segurança: Clique no ícone de ejeção próximo ao nome do disco na barra lateral do Finder ou arraste o ícone do disco para a Lixeira (que muda para um ícone de ejeção).

Clique no ícone de ejeção próximo ao nome do disco na barra lateral do Finder ou arraste o ícone do disco para a Lixeira (que muda para um ícone de ejeção). Conecte um disco diferente: Conecte outro disco rígido externo, unidade USB ou monte uma imagem de disco diferente. Certifique-se de que este disco funcione corretamente em outros sistemas ou que tenha funcionado corretamente no passado.

Conecte outro disco rígido externo, unidade USB ou monte uma imagem de disco diferente. Certifique-se de que este disco funcione corretamente em outros sistemas ou que tenha funcionado corretamente no passado. Tentativa de acesso ou uso: Tente realizar as mesmas ações que estavam causando erros no disco original. Isso pode incluir abrir arquivos, copiar dados ou usar aplicativos armazenados no disco.

Tente realizar as mesmas ações que estavam causando erros no disco original. Isso pode incluir abrir arquivos, copiar dados ou usar aplicativos armazenados no disco. Avalie o resultado: Se você conseguir usar o segundo disco sem problemas, o problema provavelmente está no disco original. No entanto, se ocorrerem erros iguais ou semelhantes, o problema pode estar relacionado ao software ou hardware do sistema do seu Mac.

Mude o cabo

Os usuários podem tentar usar cabos diferentes se ainda estiverem enfrentando o problema. É possível que o problema esteja ocorrendo porque o cabo USB que você está usando não é compatível ou há alguns problemas com ele.

Se você não atualiza seu Mac há muito tempo, esse pode ser o motivo pelo qual você está enfrentando o problema. Muitos usuários continuam adiando as atualizações, então continuam tendo problemas por causa de bugs antigos. Portanto, será bom você acessar Configurações e verificar as atualizações no seu Mac a partir daí. Se houver novas atualizações disponíveis, você deve baixá-la e verificar se o problema foi resolvido ou não.

Experimente um arquivo diferente com o disco original

Se você estiver enfrentando o problema do código de erro 100006 com algum arquivo específico, é possível que o arquivo esteja corrompido. Caso os arquivos estejam corrompidos, o sistema não conseguirá lê-los e não poderá transferi-los para o local desejado. Você deve certificar-se de que o arquivo que está tentando enviar não está corrompido. Se o arquivo estiver corrompido, você enfrentará um problema.

Identifique um arquivo problemático: Observe qual arquivo está causando erros, como falha ao abrir, mostrando sinais de corrupção ou desencadeando erros de sistema.

Observe qual arquivo está causando erros, como falha ao abrir, mostrando sinais de corrupção ou desencadeando erros de sistema. Selecione um arquivo diferente: Escolha outro arquivo no mesmo disco, de preferência um que seja semelhante em tipo ou tamanho ao arquivo problemático, mas que não tenha problemas anteriormente.

Escolha outro arquivo no mesmo disco, de preferência um que seja semelhante em tipo ou tamanho ao arquivo problemático, mas que não tenha problemas anteriormente. Tente abrir ou usar o novo arquivo: Tente abrir, copiar ou interagir com o novo arquivo da mesma forma que fez com o arquivo problemático.

Tente abrir, copiar ou interagir com o novo arquivo da mesma forma que fez com o arquivo problemático. Analise os resultados: Se o novo arquivo funcionar sem problemas, o problema pode estar no próprio arquivo original (por exemplo, corrupção, formato incompatível). Se o erro persistir, o problema pode ser mais sistêmico, relacionado ao disco ou ao Mac.

Verifique as permissões do arquivo

Você receberá o código de erro 100006 em seu Mac, mesmo que as permissões não sejam fornecidas corretamente para os arquivos. Sim, se a permissão não estiver definida para Todos para leitura e gravação, você enfrentará o problema. Portanto, será bom que você verifique a permissão do arquivo no seu Mac. Permissões de arquivo incorretas podem impedir que os arquivos sejam acessados, modificados ou executados conforme pretendido, causando erros.

Localize o arquivo ou pasta problemática: Usando o Finder, navegue até o arquivo ou pasta com o qual você está tendo problemas.

Usando o Finder, navegue até o arquivo ou pasta com o qual você está tendo problemas. Obter informação: Clique com o botão direito (ou clique com a tecla Control pressionada) no arquivo ou pasta e selecione “Obter informações” no menu de contexto.

Clique com o botão direito (ou clique com a tecla Control pressionada) no arquivo ou pasta e selecione “Obter informações” no menu de contexto. Expanda a seção ‘Compartilhamento e permissões’: Role para baixo até a parte inferior da janela de informações para encontrar a seção ‘Compartilhamento e permissões’. Pode ser necessário clicar no ícone de triângulo próximo a ele para expandir esta seção.

Role para baixo até a parte inferior da janela de informações para encontrar a seção ‘Compartilhamento e permissões’. Pode ser necessário clicar no ícone de triângulo próximo a ele para expandir esta seção. Verifique as permissões: Veja as permissões listadas para sua conta de usuário. Você deve ter acesso de ‘Leitura e Gravação’ para arquivos que precisa modificar ou excluir. Caso contrário, prossiga para ajustar as permissões.

Veja as permissões listadas para sua conta de usuário. Você deve ter acesso de ‘Leitura e Gravação’ para arquivos que precisa modificar ou excluir. Caso contrário, prossiga para ajustar as permissões. Ajuste as permissões, se necessário: Clique no ícone de cadeado no canto inferior direito da janela para fazer alterações (pode ser necessário inserir sua senha de administrador). Clique no botão ‘+’ para adicionar sua conta de usuário, se ela não estiver listada, ou selecione seu usuário e escolha ‘Ler e Escrever’ no menu suspenso ao lado do seu nome.

Clique no ícone de cadeado no canto inferior direito da janela para fazer alterações (pode ser necessário inserir sua senha de administrador). Clique no botão ‘+’ para adicionar sua conta de usuário, se ela não estiver listada, ou selecione seu usuário e escolha ‘Ler e Escrever’ no menu suspenso ao lado do seu nome. Aplicar mudanças: Após ajustar as permissões, feche a janela Obter informações. Tente acessar ou modificar o arquivo novamente para ver se o problema foi resolvido.

Reinicie o seu Mac no modo de segurança

O Modo de segurança é uma ferramenta de diagnóstico integrada ao macOS que inicia o Mac em um estado básico, usando um conjunto mínimo de extensões, preferências e fontes do sistema. Pode ser útil para solucionar problemas, incluindo problemas de desempenho e conflitos de software. O processo para entrar no Modo de Segurança difere entre Macs baseados em Intel e aqueles com Apple Silicon.

Para Macs baseados em Intel:

Macs baseados em Intel contam com um processo de inicialização tradicional que envolve pressionar uma combinação de teclas durante a inicialização.

Desligue o seu Mac: Se o seu Mac estiver ligado, desligue-o acessando o menu Apple e selecionando “Desligar”. Inicie no modo de segurança: Pressione o botão liga / desliga para ligar o Mac e, em seguida, pressione e segure imediatamente a tecla Shift. O logotipo da Apple aparecerá na tela. Solte a tecla Shift: Depois de ver a janela de login, você pode soltar a tecla Shift. Observe que você poderá ver a janela de login duas vezes; em caso afirmativo, faça login normalmente nas duas vezes. Verifique o modo de segurança: Para confirmar que você está no modo de segurança, abra o menu Apple e selecione “Sobre este Mac,” então clique “Relatório do sistema.” Sob “Programas”, você deverá ver “Modo de inicialização” listado como “Seguro”.

Para Macs baseados em Apple Silicon:

Macs com Apple Silicon, incluindo o chip M1, usam um processo diferente que envolve o uso das opções de inicialização para entrar no Modo de Segurança.

Desligue o seu Mac: Certifique-se de que o seu Mac esteja completamente desligado selecionando “Desligar” no menu Apple. Entre na tela de opções de inicialização: Pressione e segure o botão liga / desliga do seu Mac até ver a janela de opções de inicialização, que mostra os discos de inicialização disponíveis e um ícone de engrenagem denominado “Opções”. Selecione seu disco de inicialização: Clique no disco de inicialização que deseja usar; geralmente é denominado “Macintosh HD”, a menos que você o renomeie. Pressione e segure a tecla Shift: Com o disco de inicialização selecionado, pressione e segure a tecla Shift e clique em “Continuar no modo de segurança”. Você pode soltar a tecla Shift após clicar. Faça login no seu Mac (se necessário): Se solicitado, faça login no seu Mac. Seu Mac terminará a inicialização no modo de segurança. Verifique o modo de segurança: Uma vez logado, você pode verificar se está no modo de segurança verificando o canto superior direito da tela de login, que deve indicar o modo de segurança, ou usando o “Relatório do sistema” em “Sobre este Mac” conforme descrito para Intel- Macs baseados.

Saindo do modo de segurança

Para sair do modo de segurança, basta reiniciar o Mac sem segurar nenhuma tecla (baseado em Intel) ou através do processo normal de inicialização sem segurar a tecla Shift (baseado em Apple Silicon). Seu Mac irá inicializar normalmente, saindo do Modo de Segurança.

Usar o Modo de segurança pode ajudá-lo a determinar se os problemas que você está enfrentando estão relacionados a software específico ou extensões do sistema, executando o macOS em um estado mínimo. Se os problemas não ocorrerem no modo de segurança, é provável que o software ou as extensões carregadas durante a inicialização normal estejam causando o problema.

Muitos usuários estavam tentando encontrar maneiras de corrigir o código de erro 100006. Listamos as maneiras pelas quais você poderá corrigir esse problema em seu Mac. Esperamos que este guia tenha ajudado você a resolver o problema.

