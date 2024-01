Dez principais maneiras de corrigir problema de legendas fora de sincronia do Hulu

Com o Hulu, você pode assistir programas de TV, filmes, conteúdo original e muito mais por meio de uma assinatura. Embora o Hulu seja um serviço de streaming, ele pode enfrentar dificuldades técnicas de tempos em tempos. Muitos usuários enfrentam legendas fora de sincronia, o que é um problema comum. Pode ser frustrante interromper sua experiência imersiva de assistir seus programas e filmes favoritos. É por isso que estamos aqui. Neste artigo, temos algumas correções para você resolver que as legendas do Hulu estão fora de sincronia.

Por que as legendas do Hulu estão fora de sincronia?

O serviço de streaming de vídeo e a exibição de legendas do Hulu dependem da qualidade da conexão com a Internet, o que pode fazer com que as legendas fiquem desalinhadas.

Pode ser difícil sincronizar um dispositivo mais antigo ou incompatível com o Hulu, exigindo software atualizado e compatibilidade com o Hulu.

É possível enfrentar problemas de sincronização com servidores Hulu.

Pode haver um problema com as legendas causado pelo cache ou pelas configurações do aplicativo, que geralmente é resolvido com a limpeza desses itens.

O aplicativo do Hulu pode apresentar falhas técnicas, resultando em problemas de sincronização de legendas.

Versões incompatíveis do Hulu podem causar problemas de sincronização.

Para evitar erros de sincronização, o firmware e o software do dispositivo devem ser mantidos atualizados.

Existem alguns casos em que as configurações de acessibilidade podem fazer com que as legendas não sejam sincronizadas corretamente.

Como corrigir bug de legendas ou legendas fora de sincronia do Hulu

É um problema que os espectadores do Hulu costumam encontrar, pois pode facilmente arruinar sua diversão com um programa ou filme e dificultar o acompanhamento do que está acontecendo. Então, vamos verificar o erro de bug de legendas fora de sincronia do Hulu:

Reinicie o filme ou programa do Hulu

Se você tiver problemas de sincronização de legendas do Hulu no Hulu, primeiro será necessário reiniciar o vídeo. Para fazer isso, pause o vídeo e retorne ao menu do Hulu para fechar o aplicativo.

É importante certificar-se de que o aplicativo foi fechado no processo em segundo plano do dispositivo. Assim que o aplicativo for reiniciado, tente reproduzir o conteúdo novamente.

Depois de interromper um stream de vídeo, recarregue a página ou atualize o navegador depois de pausá-lo. Para investigar se o problema foi resolvido, transmita o conteúdo.

Reinicie o seu dispositivo

Se as legendas do Hulu estiverem fora de sincronia, reinicie o dispositivo. No entanto, se as legendas do Hulu não estiverem funcionando ou a tela estiver lenta, você pode resolver esses problemas reiniciando o dispositivo Hulu.

É tão simples quanto desligar o dispositivo, esperar um ou dois minutos e ligá-lo novamente. Como resultado, o aplicativo do Hulu e o sistema do dispositivo serão atualizados, eliminando quaisquer falhas temporárias.

Desative as legendas ou legendas ocultas e ligue-as novamente

Você pode desativar e ativar as legendas novamente se elas estiverem fora de sincronia ao transmitir conteúdo no Hulu. É possível, de vez em quando, que as legendas ou legendas ocultas não funcionem corretamente devido a um problema de Internet ou falha técnica. Aqui estão as etapas que você pode seguir para resolver o problema de legendas fora de sincronia do Hulu:

Reproduza o vídeo onde você encontrou o problema e pause-o.

Na tela, toque ou clique Configurações .

Legendas e legendas e transformá-los desligado . Clique eme transformá-los

Reinicie o Hulu.

Certifique-se de que as legendas estejam ativadas antes de começar a transmitir o filme ou programa.

No player de vídeo, selecione o idioma correto da legenda.

Confira outros vídeos

Outra opção é verificar o restante da mídia do seu aplicativo. Sempre que você perceber que apenas o arquivo atual que você está visualizando tem legendas atrasadas, é possível que o serviço do Hulu esteja apresentando um problema, e não um erro, com o vídeo. Porém, se cada arquivo apresentar o mesmo problema, você deverá entrar em contato com a empresa.

Teste as legendas em um vídeo diferente

Pode ser que as legendas do Hulu estejam fora de sincronia para este programa ou filme específico. Você deve testar suas legendas em outro vídeo para ter certeza de que estão funcionando corretamente. Funcionou para outros usuários iniciar um programa de TV diferente e depois voltar.

Provavelmente não é nenhuma surpresa que todos os filmes e programas de streaming do Hulu tenham legendas em inglês. No entanto, alguns programas podem não ter legendas. Nesse caso, não há nada que você possa fazer além de culpar os criadores do conteúdo.

Limpar cache de dados

Muitos problemas podem ser corrigidos limpando o cache, incluindo problemas de sincronização de legendas. O cache do aplicativo Hulu pode causar erros se arquivos temporários forem armazenados, o que pode causar conflitos ou falhas. Para diferentes dispositivos, veja como limpar o cache:

No iOS

Vá para Ajustes> Geral> Armazenamento do iPhone. desembarcar o aplicativo Hulu. Você deve localizar eo aplicativo Hulu.

No Android

Encontre o aplicativo Hulu em Configurações> Aplicativos. Vou ao Armazenamento e Cache seção > Limpar cache.

Na Web

Inicialmente, clique no três pontos no canto superior direito do Chrome para acessar Mais ferramentas. Limpar dados de navegação… clique Básicoe clique em Avançado. Clique Apagar os dados. Sobcliquee clique em. Clique

Na TV

Vá para o ícone de engrenagem na sua TV e selecione Aplicativos. Vá para o aplicativo Hulu e selecione Limpar cache.

Verifique a conexão com a Internet

Você deve garantir que possui uma conexão de Internet estável e rápida. Veja se o problema de falta de sincronia das legendas do Hulu persiste reiniciando seu roteador ou tentando uma rede diferente. Para fazer isso, você deve seguir estas etapas:

Sua conexão WiFi precisa ser reconectada. Escolha o Começar botão, digite Configuraçõese selecione Rede e Internet. Teste a velocidade da sua internet antes de fazer qualquer alteração. teste de velocidade da internet e clique EXECUTE O TESTE DE VELOCIDADE. No Google, pesquise pore clique

Tente usar o Hulu em um dispositivo diferente

Você pode descobrir que o problema “As legendas do Hulu não estão funcionando” está relacionado ao software, mas também pode ser o problema com o seu dispositivo de streaming.

Vários usuários reclamaram que o Hulu funciona perfeitamente em seus telefones, mas não em suas TVs. Você definitivamente deveria tentar. Se você quiser ver o que acontece, experimente em outro dispositivo.

Com uma pequena solução alternativa, suas legendas do Hulu funcionarão novamente. Se você não tiver um dispositivo de espelhamento de tela, poderá usar um cabo HDMI para conectar seu laptop à TV.

Você também pode entrar em contato com o suporte ao cliente do Hulu se nenhuma das soluções acima funcionar. Você deve certificar-se de que eles tenham todas as informações necessárias sobre o problema, incluindo qual dispositivo você está usando, qual conteúdo você está tentando assistir e quais etapas você tomou para solucionar o problema. Dependendo da gravidade do problema, a equipe de suporte do Hulu pode fornecer assistência personalizada. Para entrar em contato com o suporte do Hulu, siga estas etapas:

Você pode pesquisar seus problemas fazendo login em sua conta Hulu e visitando o Centro de ajuda. Comunidade Hulu. Para obter mais assistência, clique Contate-nos. Para encontrar a resposta, visite o. Para obter mais assistência, clique Se você tiver dúvidas, clique no ícone do robô Hulu no canto inferior direito. Você pode entrar em contato com o atendimento ao cliente do Hulu em 888-265-6650 .

