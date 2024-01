Dia Brasil OFERECE mais de MIL VAGAS de emprego!

O Dia Brasil, rede de supermercados que valoriza quatro pilares de negócio (preço, marca própria, frescor e proximidade), está contratando novas pessoas para compor a sua equipe. Sendo assim, antes mesmo de falar mais sobre, consulte quais são as oportunidades abertas no presente momento:

Operador (a) de Loja – São Paulo – SP – Atendimento;

Operador (a) de Loja – Mogi Mirim – SP – Atendimento;

Encarregado (a) de Loja | MORUMBI – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja| MORUMBI – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Programa Jovem Aprendiz – Santos – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Caixa – Jaú – SP – Atendimento;

Encarregado (a) de Loja – Hortolândia – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Gerente de Loja – Santo André – SP – Lojas / Shopping;

Encarregado (a) de Prevenção de Perdas – São Paulo – SP – Auditoria Interna;

Analista Comercial JR – São Paulo – SP – Venda Interna;

Analista de Relações Sindicais e Trabalhistas SR – São Paulo – SP – Cargos e Salários, Benefícios;

Dentre outras.

Mais sobre o Dia Brasil

Falando mais a respeito do Dia Brasil, podemos frisar que a rede nasceu na Espanha em 1979 e, por meio de um agressivo ritmo de expansão, conquistou seu espaço, estando hoje em quatro países: Espanha, Argentina, Brasil e Portugal.

Com mais de 7 mil empregados somente no Brasil e 30.000 no mundo, é a rede responsável por trazer um conceito inovador ao varejo brasileiro, otimizando custos e garantindo ao cliente proximidade e produtos de qualidade, aliados ao menor preço.

É a única empresa do segmento a atuar com lojas próprias e franquias. No Brasil, conta com cinco Centros de Distribuição e mais de 600 lojas nos estados de São Paulo e Minas. Pioneirismo é a marca registrada do Dia, além de ser a primeira franqueadora supermercadista do Brasil, também foi precursora na oferta de produtos de marca própria.

Como efetivar a sua candidatura?

Como você já pôde acompanhar quais são as vagas do Dia Brasil, basta ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, nenhum segrego. É só consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.



