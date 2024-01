DICAS Confirmadas do Nubank para Ampliar o Limite do Cartão de Crédito

Clientes do Nubank frequentemente desejam ampliar o limite do cartão, uma aspiração compreensível. Se você se encontra nesse grupo, é importante estar ciente de algumas orientações que podem ser cruciais para conquistar maior flexibilidade e liberdade com seu cartão roxinho.

Ter um limite de crédito que atenda às suas necessidades é fundamental para otimizar a experiência com o cartão Nubank. Por isso, a fintech compartilha ativamente seis dicas valiosas que transcendem o senso comum, visando auxiliar os usuários na busca por um limite mais generoso.

Afinal, é possível aumentar o limite do cartão, mas como realizar esse feito? Aqui estão as dicas confirmadas:

1. Efetue o pagamento das faturas pontualmente: Evitar atrasos no pagamento é essencial, uma vez que pode impactar negativamente a avaliação do perfil de crédito. O Nubank destaca a importância de manter um histórico de pagamentos em dia para construir uma reputação financeira sólida.

2. Explore estrategicamente o limite atual: A sugestão é que os usuários aproveitem ao máximo o limite atual. Ao utilizar o crédito disponível de forma consciente e manter um histórico de pagamento positivo, as chances de obter um aumento no limite são ampliadas.

3. Concentre seus gastos no cartão Nubank: Ao direcionar a maioria dos gastos para o cartão Nubank, você evidencia um comprometimento mais profundo e um relacionamento sólido com a instituição financeira. Essa prática pode ser considerada positiva na avaliação de crédito.

4. Evite o crédito rotativo: O Nubank aconselha a evitar o crédito rotativo, devido às suas taxas de juros elevadas, para manter uma relação financeira saudável e preservar seu perfil.

5. Pague o total da fatura até a data de vencimento: Além de evitar juros, quitar o valor total da fatura até a data de vencimento demonstra responsabilidade financeira, sendo uma estratégia positiva para construir uma boa reputação.

6. Mantenha sua renda atualizada no app do Nubank: Atualizar regularmente as informações de renda no aplicativo do Nubank contribui para uma avaliação mais precisa do perfil do usuário, sendo um fator relevante na análise para possíveis aumentos de limite.



Portanto, caro cliente Nubank, a ampliação do limite do cartão é uma possibilidade real. Contudo siga essas orientações e desfrute de mais liberdade e flexibilidade em suas transações diárias, sempre agindo com responsabilidade.

Como pedir o cartão de crédito Nubank pelo app

O Nubank, banco digital que se propõe a facilitar a vida das pessoas, oferece um dos cartões de crédito mais requisitados pelos consumidores, conhecido como o Roxinho.

Sobretudo, o cartão de crédito Nubank, que utiliza a bandeira Mastercard, não impõe taxas de anuidade e proporciona a conveniência de ser gerenciado pelo celular. Em suma, através do aplicativo, é possível monitorar as transações em tempo real, contatar a equipe de suporte ao cliente, modificar a data de vencimento da fatura, solicitar aumento de limite, entre outros serviços.

Aqui estão algumas das vantagens adicionais oferecidas pelo cartão Roxinho do Nubank:

– Receber descontos ao antecipar parcelas;

– Personalizar o app, inclusive trocar a foto de perfil, e controlar todas as funções do cartão Nubank;

– Ativar o aviso-viagem para viagens internacionais sem preocupações;

– Acessar facilmente o cartão virtual e criar múltiplos, ideal para compras online;

– Utilizar o serviço gratuito de atualização automática de cadastro em diversos sites, aplicativos e serviços digitais em caso de reemissão de cartão;

– Evitar estresse com a variação cambial do dólar ao travar a taxa no dia do processamento da compra;

– Recarregar o celular no cartão de crédito, podendo escolher entre crédito ou débito, tudo pelo aplicativo;

– Deixar a fatura do cartão em débito automático, com opções de escolher a data de fechamento e vencimento.

Além disso do Roxinho, o Nubank disponibiliza outras opções de cartões de crédito, como o Ultravioleta e o cartão PJ (Pessoa Jurídica).

Portanto se o valor reservado como limite não estiver comprometido com compras já realizadas, é possível resgatá-lo a qualquer momento através do aplicativo.

As regras para solicitar o cartão Nubank incluem:

– Ter no mínimo 18 anos de idade;

– Fornecer o número do CPF;

– Cadastrar um endereço de e-mail;

– Ser residente no Brasil e possuir um smartphone compatível com o aplicativo para Android (versão 4.4 ou superior) ou iOS (versão 10 ou superior).

Para obter o cartão de crédito Nubank, você pode:

– Acessar o site do Nubank e clicar em “Quero Ser Nubank”, no canto superior direito;

– No aplicativo do Nubank, baixado para o celular, basta clicar em “Pedir Convite”;

– Através da indicação de um amigo que já seja cliente do banco, seguindo as instruções recebidas pelo link.