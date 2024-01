Dívidas em cartão de crédito: Desenrola Brasil oferece DESCONTO de até 99%; confira

Você quer sair das dívidas em cartão de crédito? Então conheça o Desenrola Brasil, a plataforma online que oferece soluções personalizadas para você negociar suas dívidas com até 99% de desconto.

Neste post, vamos explicar como o Desenrola Brasil funciona e como você pode aproveitar essa oportunidade para limpar seu nome e recuperar sua saúde financeira.

O que é o Desenrola Brasil e como ele pode te ajudar?

O Desenrola Brasil é uma plataforma online que conecta pessoas endividadas com empresas credoras, facilitando a negociação de dívidas em cartão de crédito. Através do Desenrola Brasil, você pode:

Consultar gratuitamente seu CPF e verificar se há alguma dívida registrada em seu nome;

Escolher a melhor forma de pagamento, com parcelas que cabem no seu bolso e descontos que podem chegar a até 99%;

Gerar o boleto ou o link de pagamento e efetuar o pagamento de forma segura e rápida;

Quitar sua dívida e limpar seu nome.

Para usar o Desenrola Brasil, basta acessar o site oficial do programa. Para acessar todos os serviços é necessário fazer o login com Gov.br.

Em seguida, você poderá consultar seu CPF e ver se há alguma dívida em cartão de crédito pendente. Se houver, você poderá ver as opções de negociação disponíveis, que variam de acordo com o valor da dívida, o tempo de atraso e a empresa credora.

Além disso, também é possível escolher entre pagar à vista com um desconto maior, ou parcelar com um desconto menor. Depois de escolher a melhor opção para você, basta gerar o boleto ou o link de pagamento. Assim que o pagamento for confirmado, sua dívida será quitada e seu nome será limpo.

Quem pode participar do Desenrola Brasil?



Você também pode gostar:

Podem participar do programa Desenrola Brasil as pessoas que possuem renda mensal de até 2 salários mínimos. Além disso, que está inscrito do CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais) também pode participar.

O programa se destina para quem ficou inadimplente com dívidas entre 2019 e 2022, desde que o valor total e atual da dívida esteja abaixo de R$ 20 mil.

Vantagens de quitar sua dívida com o programa

Além de sair das dívidas em cartão de crédito, usar o Desenrola Brasil traz diversas vantagens para você, tais como:

Negociação online, sem burocracia e sem sair de casa;

Pagamento seguro e rápido;

Limpeza do nome e recuperação do crédito.

É importante lembrar que o programa estava previsto para encerrar em 2023. No entanto, o Governo Federal decidiu prorrogar a sua disponibilidade para beneficiar ainda mais consumidores. Por isso, o novo prazo para a negociação de dívidas pelo Desenrola Brasil vai até o dia 31 de março de 2024.

Não encontrei a minha dívida no Desenrola Brasil, e agora?

Para negociar as suas dívidas pelo programa Desenrola Brasil, é necessário se enquadrar nas exigências de participação. Por isso, é possível não encontrar uma dívidas nas seguintes situações:

Quando a negativação ocorreu antes de 1º de janeiro de 2019 ou depois de 31 de dezembro de 2022;

Quando o valor total e atualizado da dívida ultrapassa R$ 20 mil;

Quando a empresa credora não se habilitou para para participar do programa;

Quando a empresa credora não ofertou descontos necessários, e por isso a dívida não foi selecionada para renegociação no programa.

Dessa maneira, caso não encontre a sua dívida na página oficial do programa Desenrola Brasil, o recomendado é procurar diretamente a empresa credora para uma negociação direta. Outra opção é procurar outros órgãos de negociação, como o Procon do seu estado, por exemplo.